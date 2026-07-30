Llevó a su hija al pediatra y denunció que la abusó: el médico se ofreció a revisarla y la desnudó

En otro video, grabado junto a su pareja, la mujer explicó que decidió hacer pública la denuncia para advertir a otras familias. Allí aclaró que no responsabilizaba al sanatorio por lo ocurrido y sostuvo que el problema era “el profesional” que la atendió. Además afirmó que, después de publicar su testimonio, comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban haber atravesado situaciones similares con el mismo médico.

En paralelo, desde el sanatorio Sagrado Corazón se comunicaron con la denunciante para informarle que el médico ya no continuará prestando servicios en la institución y que se iniciarán las gestiones correspondientes para notificar lo ocurrido a otros establecimientos donde también habría trabajado.

Tras conocerse la noticia, la mujer celebró el resultado de la medida preventiva. En particular, agradeció la repercusión que tuvieron sus publicaciones en internet. “Sin ustedes, no hubiera tenido justicia tan rápido”, aseguró.