Llevó a su hija al pediatra y denunció que la abusó: el médico se ofreció a revisarla y la desnudó
El médico tiene 40 años y fue detenido por la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
Un mujer de 26 años denunció el viernes pasado a un pediatra santafesino, de iniciales E.A., por abuso, luego de que el hombre atendiera a su hija en la clínica Sagrado Corazón. Según relató la denunciante, el médico de 40 años revisó en primer lugar a su hija y luego, como ella mostraba síntomas de gripe, se ofreció a revisarla. Mientras realizaba el control, la tocó en los pechos sin su consentimiento.
El hecho ocurrió el 20 de julio. Previo a realizar la denuncia, la mujer contó la situación en redes sociales con videos que se volvieron virales y además llamó a la clínica para denunciar la situación.
"Es médico y uno siente confianza, por eso permití que me revisara”, continuó la joven. "Tenía puesto un buzo, una remera y un top deportivo que el levantó hasta llegar al corpiño. Empezó a meter las manos por debajo. Quedé paralizada, en shock. Mi única reacción fue decirle: 'están mis pechos'. Él no dijo nada y continuó con el estetoscopio", narró.
“Fue un momento sumamente incómodo en el que me paralicé; no me salió hacer nada. Trataba de buscar una explicación en mi cabeza, pensando si yo había malinterpretado la situación, porque uno deposita la confianza en un médico", finalizó al mujer.
El profesional, identificado por sus iniciales E.A., fue detenido en una vivienda ubicada sobre calle Pío Pandolfo al 8900 y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
En otro video, grabado junto a su pareja, la mujer explicó que decidió hacer pública la denuncia para advertir a otras familias. Allí aclaró que no responsabilizaba al sanatorio por lo ocurrido y sostuvo que el problema era “el profesional” que la atendió. Además afirmó que, después de publicar su testimonio, comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban haber atravesado situaciones similares con el mismo médico.
En paralelo, desde el sanatorio Sagrado Corazón se comunicaron con la denunciante para informarle que el médico ya no continuará prestando servicios en la institución y que se iniciarán las gestiones correspondientes para notificar lo ocurrido a otros establecimientos donde también habría trabajado.
Tras conocerse la noticia, la mujer celebró el resultado de la medida preventiva. En particular, agradeció la repercusión que tuvieron sus publicaciones en internet. “Sin ustedes, no hubiera tenido justicia tan rápido”, aseguró.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario