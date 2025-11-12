Incendio en Caballito, controlado: Bomberos confirma un herido y daños en el edificio

El jefe de bomberos informó que ya no existe "para nada peligro de explosión". En el operativo trabajaron aproximadamente 40 bomberos y siete dotaciones, con cuatro líneas de ataque para reducir la temperatura y contener la radiación.

Se confirmó que los supuestos causantes del incidente son operarios que "estarían haciendo algún tipo de trabajo sobre la vereda," y que uno de ellos resultó herido y fue trasladado al hospital del quemado.

Al mismo tiempo, se realizó una evacuación preventiva y ordenada del edificio lindero, retirando a nueve personas. Los bomberos continuarán en el lugar por varias horas hasta que Metrogas logre el corte total del suministro.