Incendio en Caballito, controlado: Bomberos confirma un herido y daños en el edificio
Desde el cuerpo informaron que la llama, que llegó a tres pisos de altura, ya está reducida gracias al trabajo de Metrogas. Confirmó que el origen fue por trabajos en la vereda y descartó riesgo de explosión.
El comandante director Diego Pablo Coria, de los Bomberos de la Ciudad, brindó tranquilidad a los vecinos del barrio porteño de Caballito al confirmar que el incendio generado por el escape de gas en la calle Riglos "ya está controlado".
El incidente, originado por la explosión de un caño de media presión a 80 centímetros de profundidad en la vereda, generó llamas que alcanzaron la altura de tres pisos y afectaron la fachada de un estacionamiento lindero.
El comandante Coria confirmó que el único herido es un hombre que “trabajaba en el local donde se origina, o sea, enfrente en la bicicletería, que sufrió quemaduras en miembros superiores”, y fue trasladado por el SAME al hospital Durán.
En cuanto a los daños materiales, se reportó:
-
Dos motovehículos totalmente quemados en el estacionamiento lindero, producto de la radiación.
Un vehículo con afectación parcial en el tercer piso del mismo estacionamiento.
La clave para el control de la llama, que bajó visiblemente de altura, fue la intervención de Metrogas. Coria explicó que, debido a que no existen llaves de corte para caños de media presión, el personal de Metrogas está sectorizando y bajando la presión con prensas ubicadas a 20 metros del punto cero de la fuga.
El jefe de bomberos informó que ya no existe "para nada peligro de explosión". En el operativo trabajaron aproximadamente 40 bomberos y siete dotaciones, con cuatro líneas de ataque para reducir la temperatura y contener la radiación.
Se confirmó que los supuestos causantes del incidente son operarios que "estarían haciendo algún tipo de trabajo sobre la vereda," y que uno de ellos resultó herido y fue trasladado al hospital del quemado.
Al mismo tiempo, se realizó una evacuación preventiva y ordenada del edificio lindero, retirando a nueve personas. Los bomberos continuarán en el lugar por varias horas hasta que Metrogas logre el corte total del suministro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario