Fotos y videos: se incendió un hipermercado recién inaugurado en Bahía Blanca

incendio supermercado bahia blanca

Pasadas las 10, Mariano Glas, gerente de Supermercados de la Cooperativa Obrera, confirmó que el incendio estaba “completamente controlado”. “La red de incendio funcionó a pleno, los tanques de agua respondieron perfectamente. Fue más el impacto visual del humo y las llamas que el daño real en el interior”, aseguró en diálogo con el programa Bahía Hoy.

Según explicó, el fuego no alcanzó el área de ventas. “El daño está contenido en un lugar puntual, no hubo afectación en el salón. Estamos esperando el peritaje oficial para determinar cómo se originó. Lo que tomó fuego fue una parte del techo y la cubierta, posiblemente vinculada con la impermeabilización hecha en la última obra”, precisó.

incendio supermercado bahia blanca

Su reapertura se habían realizado el 31 de octubre con múltiples mejoras que incluyeron la renovación integral del techo, recambio parcial del piso, nuevos revestimientos e instalaciones sanitarias, reemplazo del grupo electrógeno, incorporación de cámaras de refrigeración de última generación y construcción de oficinas, vestuarios, merendero para el personal y baños públicos.

“Es increíble, porque se había puesto muchísimo esfuerzo y recursos para modernizarlo. Había quedado como uno de los supermercados más modernos del país. Pero lo importante es que estamos bien y que todo funcionó como debía”, expresó Glas al respecto.

incendio supermercado bahia blanca

Desde la Cooperativa habían informado además que se sustituyeron las cañerías de refrigeración del área de ventas, las heladeras y exhibidoras, y que se instaló un sistema de iluminación LED de alta eficiencia y bajo consumo, orientado a reducir el impacto ambiental.

“Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto… Pero levantaremos los brazos y seguiremos trabajando”, expresó Glas. Por su parte, Sebastián Sepúlveda, responsable de Defensa Civil, aseguró que, a simple vista, la estructura del lugar no presenta riesgos.