Explosión e incendio en Caballito por un escape de gas: impactantes imágenes
Al menos una persona tuvo que ser asistida por quemaduras severas, mientras que había varios evacuados.
El barrio de Caballito es escenario de una grave emergencia esta tarde debido a un fuerte escape de gas y fuego en la vía pública, originado por la explosión de un caño en la intersección de la calle Riglos y Formosa.
Las llamas alcanzaron una altura impactante de hasta 12 metros, obligando a la evacuación de varias personas en la zona.
Fuentes de los Bomberos de la Ciudad confirmaron que el personal se trasladó rápidamente al lugar, atacando el foco ígneo con varias líneas de agua. Lamentablemente, el incidente dejó un herido de gravedad.
En este marco, el SAME asistió a un hombre mayor de edad con quemaduras severas, quien fue trasladado para recibir atención médica.
Según testimonios de vecinos, el accidente se habría producido durante trabajos de arreglo del alumbrado público que se realizaban en la vereda. La emergencia lleva ya cerca de una hora de trabajo ininterrumpido.
En la zona se encontraban operando cuatro móviles de bomberos, además de personal de Defensa Civil de la Ciudad y operarios de Metrogas, cuya tarea es fundamental para cortar el suministro y controlar definitivamente la situación en la vereda.
Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron que el hecho sucedió cuando la empresa Edesur estaba trabajando en el lugar con una emergencia eléctrica, y se produjo una rotura de caño de Metrogas.
"Una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego", indicó Metrogas a través de un comunicado en el que indicó que trabajaba en el lugar con varios equipos.
De acuerdo con la concesionaria, a cada lado de la fuga se comenzaron a hacer las tareas de emergencia, que consisten en realizar los pozos correspondientes poder acceder al caño dañado y prensarlo. "Esa acción va a permitir controlar la fuga", apuntaron.
NOTA EN DESARROLLO
