Explosión e incendio en Caballito por un escape de gas: impactantes imágenes

En la zona se encontraban operando cuatro móviles de bomberos, además de personal de Defensa Civil de la Ciudad y operarios de Metrogas, cuya tarea es fundamental para cortar el suministro y controlar definitivamente la situación en la vereda.

incendio caballito

Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron que el hecho sucedió cuando la empresa Edesur estaba trabajando en el lugar con una emergencia eléctrica, y se produjo una rotura de caño de Metrogas.

"Una cuadrilla de otra empresa de servicios que trabajaba en Riglos al 300, esquina Formosa, en el barrio de Caballito, rompió un caño de media presión y tomó fuego", indicó Metrogas a través de un comunicado en el que indicó que trabajaba en el lugar con varios equipos.

De acuerdo con la concesionaria, a cada lado de la fuga se comenzaron a hacer las tareas de emergencia, que consisten en realizar los pozos correspondientes poder acceder al caño dañado y prensarlo. "Esa acción va a permitir controlar la fuga", apuntaron.

