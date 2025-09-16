Corrientes: quiso robar una tienda con un destornillador y le dieron una paliza
La secuencia fue registrada por la cámara de seguridad del local, que está ubicado en el barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes. Detuvieron al ladrón.
Un hombre de 38 años quedó detenido el lunes tras intentar robar en una tienda de bijouterie y joyas de la ciudad de Corrientes. En una grabación de la cámara de seguridad del local se ve cuando entra y amenaza a un empleado con un destornillador pero termina reducido boca abajo tras recibir una paliza.
La secuencia comenzó poco después de las 14.30 del lunes de esta semana, cuando el ladrón fallido entró con la capucha puesta y un destornillador en la mano a un local de venta de bijouterie que funciona en una casa del barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes.
El primer blanco de las intimidaciones del ladrón fue un empleado vestido de negro que se encontraba detrás del mostrador, y que retrocedió ante sus avances hasta quedar acorralado contra una puerta de la que luego emergería su compañero de actividad, que estaba en el baño.
Así, a los forcejeos y gritos mediante, los dos empleados lograron reducir al ladrón, a quien mantuvieron inmóvil sobre un mostrador movible que quedó tumbado en la pelea. Como se puede apreciar en el video, el episodio llamó la atención de otros vecinos del barrio que acudieron a ayudar a los empleados.
"Dejame ir, boludo"
Tras ser reducido y con uno de los empleados todavía ejerciendo presión para que no se pudiera mover, al ladrón no le quedó otra opción que intentar comunicar con palabras un intento de negociación: "Dejame ir, boludo", se escucha decir sobre el final del video que se volvió viral este martes.
El ladrón, que fue identificado sólo como Juan Pablo G.B., quedó bajo arresto por el intento de robo a mano armada y quedó detenido en una comisaría mientras interviene la Justicia de Corrientes. Por ahora sólo se sabe que los empleados del local resultaron ilesos.
