Corrientes: quiso robar una tienda con un destornillador y le dieron una paliza

"Dejame ir, boludo"

Tras ser reducido y con uno de los empleados todavía ejerciendo presión para que no se pudiera mover, al ladrón no le quedó otra opción que intentar comunicar con palabras un intento de negociación: "Dejame ir, boludo", se escucha decir sobre el final del video que se volvió viral este martes.

El ladrón, que fue identificado sólo como Juan Pablo G.B., quedó bajo arresto por el intento de robo a mano armada y quedó detenido en una comisaría mientras interviene la Justicia de Corrientes. Por ahora sólo se sabe que los empleados del local resultaron ilesos.