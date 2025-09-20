El desgarrador mensaje de la hija del hombre fallecido en el puente que une Resistencia y Corrientes
La hija de Juan Carlos Pérez publicó un dolido y conmovedor mensaje en redes sociales: "Te amo pa, me dejaste papito... Cómo te voy a extrañar".
Este viernes se produjo un choque en cadena sobre el puente General Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes, causado por un camión que, según declaró su chofer, se había quedado sin frenos.
Producto de la múltiple colisión, murió Juan Carlos Pérez, de 57 años: circulaba por el puente en una moto de baja cilindrada y quedó atrapado debajo de otro vehículo, falleciendo al ser ingresado a un nosocomio cercano.
El hombre, quien se dirigía a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes con politraumatismos graves, que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones, y más tarde se produjo su deceso.
El conmovedor mensaje de la hija de la víctima fatal
Horas después del deceso de Juan Carlos Pérez, su hija lo despidió a través de las redes sociales, conmoviendo tanto a los allegados de la familia como a quienes tomaron conocimiento de la trágica noticia.
“Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Cómo te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, escribió la joven junto a una imagen familiar.
Y agregó en otro posteo: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”.
Por otro lado, la familia había realizado un llamado a la solidaridad para afrontar los gastos del sepelio del hombre de 57 años, logrando reunir el dinero necesario a través de diversas donaciones. “Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, indicó la joven.
El conductor del camión fue imputado por homicidio culposo
Nahuel Ruiz, de 26 años, el conductor del camión quedó detenido el mismo viernes y estaba alojado en una dependencia policial cuando se produjo el deceso de Juan Carlos Pérez, motivo por el cual fue imputado por homicidio culposo, según lo solicitado por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric.
Poco después de haberse producido el siniestro, Ruiz declaró que se había quedado sin frenos y por eso no pudo evitar la colisión del camión que manejaba contra al menos una docena de vehículos que circulaban por el puente.
Además de víctima fatal, también habían sido hospitalizados en el Hospital Escuela de Corrientes María Rodríguez Paz, de 43 años, con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde, de 43, con una lesión cervical.
