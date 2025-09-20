El desgarrador mensaje de la hija del hombre fallecido en el puente que une Resistencia y Corrientes

Y agregó en otro posteo: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”.

foto hija victima choque multiple

Por otro lado, la familia había realizado un llamado a la solidaridad para afrontar los gastos del sepelio del hombre de 57 años, logrando reunir el dinero necesario a través de diversas donaciones. “Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, indicó la joven.

El conductor del camión fue imputado por homicidio culposo

Nahuel Ruiz, de 26 años, el conductor del camión quedó detenido el mismo viernes y estaba alojado en una dependencia policial cuando se produjo el deceso de Juan Carlos Pérez, motivo por el cual fue imputado por homicidio culposo, según lo solicitado por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric.

Poco después de haberse producido el siniestro, Ruiz declaró que se había quedado sin frenos y por eso no pudo evitar la colisión del camión que manejaba contra al menos una docena de vehículos que circulaban por el puente.

Además de víctima fatal, también habían sido hospitalizados en el Hospital Escuela de Corrientes María Rodríguez Paz, de 43 años, con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde, de 43, con una lesión cervical.

choque puente chaco corrientes