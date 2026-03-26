Incendio en Francisco Álvarez: vecinos siguen sin poder volver a sus casas y hay temor por nuevas explosiones

Desde el lugar de los hechos, el periodista Adrián Salonia, en diálogo con C5N, reflejó la incertidumbre que atraviesan las familias evacuadas. Según relató, muchos vecinos debieron abandonar sus casas de manera preventiva y, hasta el momento, no tienen precisiones sobre cuándo podrán volver. A esta situación se suma un dato que incrementa la tensión: las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas explosiones dentro del predio afectado, debido a la presencia de materiales inflamables. Esta posibilidad obliga a mantener un amplio perímetro de seguridad y refuerza la decisión de impedir el regreso de los habitantes.