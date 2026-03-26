Cuál es la principal hipótesis sobre la causa del incendio en Francisco Álvarez
El incendio en Francisco Álvarez habría comenzado por una chispa durante trabajos de soldadura, hipótesis que ya analiza la fiscalía de Moreno.
Un voraz incendio en un depósito de pinturas y productos químicos en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez mantiene en vilo a vecinos y autoridades, mientras avanzan las tareas para controlar el fuego y determinar qué lo originó. Según informaron en C5N, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un accidente laboral. De acuerdo al testimonio de un empleado del lugar, el foco ígneo se habría iniciado mientras se realizaban trabajos de soldadura dentro del predio.
Siempre según este relato, una chispa habría saltado durante esas tareas y entró en contacto con materiales altamente inflamables, lo que desató rápidamente el incendio. Esta versión ya fue incorporada al expediente que investiga la fiscalía correspondiente al partido de Moreno. El siniestro se produjo en un establecimiento donde se almacenaban pinturas, solventes y otros productos químicos, lo que explica la magnitud del fuego y la densa columna de humo negro que pudo verse desde varios kilómetros a la redonda.
En el lugar trabajaron numerosas dotaciones de bomberos, en medio de un operativo de gran escala que incluyó evacuaciones preventivas ante el riesgo de explosiones y la posible toxicidad del humo. Vecinos de la zona debieron abandonar sus viviendas por precaución mientras se desarrollaban las tareas para contener las llamas.
Si bien por el momento no se confirmaron víctimas, el episodio generó una fuerte preocupación por sus características y por el tipo de materiales involucrados. En ese contexto, la hipótesis de la chispa durante trabajos de soldadura gana fuerza como explicación preliminar, aunque no se descarta que con el avance de la investigación puedan surgir nuevos elementos.
Las pericias serán clave en las próximas horas para determinar con precisión cómo se inició el incendio y si hubo responsabilidades en las condiciones de seguridad dentro del predio.
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