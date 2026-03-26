Cuál es la principal hipótesis sobre la causa del incendio en Francisco Álvarez

Si bien por el momento no se confirmaron víctimas, el episodio generó una fuerte preocupación por sus características y por el tipo de materiales involucrados. En ese contexto, la hipótesis de la chispa durante trabajos de soldadura gana fuerza como explicación preliminar, aunque no se descarta que con el avance de la investigación puedan surgir nuevos elementos.

Las pericias serán clave en las próximas horas para determinar con precisión cómo se inició el incendio y si hubo responsabilidades en las condiciones de seguridad dentro del predio.