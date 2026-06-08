Incendio en La Rural: evacuaron a 60 personas y tres debieron ser asistidas por el SAME

Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio

El Ministerio de Economía vivió momentos de tensión este lunes luego de que una amenaza de bomba obligara a evacuar de manera preventiva a todo el personal que se encontraba en el edificio. La medida fue adoptada poco después de las 15, cuando las autoridades de seguridad de la cartera encabezada por Luis Caputo recibieron una alerta sobre la posible presencia de un explosivo en el lugar.

Según informaron desde la Comisión Interna del organismo, se registraron dos llamados telefónicos que advertían sobre una amenaza de bomba, situación que derivó en la inmediata intervención de la Policía Federal Argentina (PFA).

Tras la recepción de las amenazas, la fuerza federal dispuso la evacuación preventiva de las instalaciones y montó un importante operativo de seguridad en la zona. Mientras los trabajadores aguardaban en el exterior del edificio, efectivos especializados iniciaron las tareas de inspección correspondientes para descartar cualquier riesgo.

Además, perros entrenados para la detección de explosivos recorrieron las instalaciones y se dio intervención al escuadrón antibombas para llevar adelante la revisión completa del inmueble. Fuentes de la Policía Federal indicaron que personal de la fuerza se encontraba realizando una inspección exhaustiva del lugar para verificar la veracidad de la amenaza.

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Luis Caputo estaba en el edificio al momento de la amenaza

De acuerdo con la información difundida, el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba dentro de la sede de la cartera cuando se produjo la alerta. Según trascendió, el funcionario mantenía una reunión con el expresidente de Colombia Iván Duque al momento en que se activó el protocolo de evacuación.

Hasta el momento no se informó el hallazgo de elementos sospechosos dentro del edificio, mientras continúan las tareas de inspección por parte de las autoridades competentes. La investigación busca determinar el origen de los llamados y establecer si se trató de una falsa alarma o de una amenaza con fundamentos concretos.