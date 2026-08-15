Impesionante accidente en Mar del Plata: volcó, atropelló a seis personas y hay un muerto
El conductor de una Toyota RAV4 perdió el control tras un choque, volcó y embistió a peatones en la vereda. Las imágenes son impresionantes.
Un violento siniestro vial sacudió la madrugada de este sábado al barrio Las Avenidas de Mar del Plata. El conductor de una Toyota RAV4 perdió el control del vehículo pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, atropelló a seis personas que se encontraban sobre la vereda, volcó y destruyó por completo el frente de un almacén. El trágico saldo arrojó un fallecido y cinco heridos.
Todo comenzó con una colisión entre dos automóviles conducidos por jóvenes de 21 años. Según las primeras investigaciones, un Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la RAV4, lo que desencadenó una secuencia aún más peligrosa: la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedida hacia la vereda donde varias personas permanecían en ese momento.
Las cámaras de seguridad del propio comercio registraron la violencia del impacto y el instante exacto en que el vehículo embistió a los peatones.
La víctima fatal murió en el HIGA
El almacén sufrió graves daños estructurales en su parte delantera. Los vecinos encontraron durante la mañana los rastros del choque sobre la vereda y el local destrozado, una escena que evidenció la magnitud del accidente ocurrido horas antes.
Inicialmente, los informes indicaban cuatro heridos sin gravedad, pero durante la mañana se confirmó que los atropellados fueron seis. Una de las víctimas falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecía internada en estado reservado.
Tras el siniestro, un amplio operativo se desplegó en el cruce con efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores se sometieron a controles de alcoholemia, y ambos arrojaron resultado negativo.
Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el impacto inicial y de qué manera la camioneta terminó contra el comercio. La causa quedó sujeta a las actuaciones judiciales, mientras continúan las medidas orientadas a determinar responsabilidades.
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