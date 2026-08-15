Impesionante accidente en Mar del Plata: volcó, atropelló a seis personas y hay un muerto

Tras el siniestro, un amplio operativo se desplegó en el cruce con efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores se sometieron a controles de alcoholemia, y ambos arrojaron resultado negativo.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se produjo el impacto inicial y de qué manera la camioneta terminó contra el comercio. La causa quedó sujeta a las actuaciones judiciales, mientras continúan las medidas orientadas a determinar responsabilidades.