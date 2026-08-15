Cuándo se va el frío de Buenos Aires: se espera otro desplome térmico con marcas cercanas a los 0 grados
Luego de un fin de semana gris, la región se prepara para la llegada de una masa de aire frío que hará desplomar los registros térmicos en los próximos días.
Mientras transcurre este sábado gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcado por lloviznas débiles y una madrugada con menos frío con mínimas de entre 11,5 y 13,0 °C por la abundante nubosidad; el panorama meteorológico comenzará a dar un giro drástico en el inicio de la nueva semana.
Para este domingo, en pleno festejo por el Día del Niño, las condiciones se mantendrán inestables con lluvias en la madrugada por el paso de un frente frío. Aunque se prevé una mejora temporaria con una máxima que rondará los 18 °C y probables momentos de sol entre las nubes hacia la tarde, el alivio térmico durará poco.
Sigue el frío en el AMBA: cómo siguen las temperaturas
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el avance del frente frío hacia el norte dejará paso a un nuevo sistema de altas presiones que favorecerá la circulación del sudeste, manteniendo el aporte de humedad y abriéndole la puerta a un nuevo y notable descenso de la temperatura.
Cómo sigue el clima y el frío:
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Lunes feriado: Jornada gris con probables nieblas matinales, abundante nubosidad y viento del sudeste con ráfagas de hasta 40 km/h. La temperatura oscilará entre los 11 °C de mínima y los 14 °C de máxima, volviendo a desmejorar hacia la noche.
Martes: Se espera un día sumamente desapacible, con marcas térmicas que irán desde los 9 °C hasta una tarde que apenas alcanzará los 12 °C, bajo un escenario de inestabilidad y un Río de la Plata elevado.
Miércoles (El desplome): Será el día más frío del tramo. La temperatura mínima sufrirá un brusco descenso hasta tocar los 4 °C, mientras que la máxima no superará los 13 °C, aunque con la recompensa de contar con algunos ratos de sol durante la primera mitad de la jornada.
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