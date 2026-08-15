Cuándo se va el frío de Buenos Aires: se espera otro desplome térmico con marcas cercanas a los 0 grados

Para este domingo, en pleno festejo por el Día del Niño, las condiciones se mantendrán inestables con lluvias en la madrugada por el paso de un frente frío. Aunque se prevé una mejora temporaria con una máxima que rondará los 18 °C y probables momentos de sol entre las nubes hacia la tarde, el alivio térmico durará poco.