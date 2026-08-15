Alerta total de diluvio: se espera un domingo con tormentas fuertes, lluvias, ráfagas y granizo
Un frente de inestabilidad severa afectará a gran parte del Litoral argentino entre el domingo y el lunes feriado. Qué dice el informe del SMN.
El fin de semana extra largo en el país experimentará un brusco desmejoramiento de las condiciones meteorológicas debido al ingreso de un sistema de tormentas intensas, que incluirá lluvias persistentes, ráfagas de viento y la posible caída de granizo, según el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El impacto principal del temporal se sentirá con fuerza durante el domingo y el feriado del lunes en varias provincias del Litoral, obligando a reprogramar actividades al aire libre y encendiendo la precaución en las rutas del centro-norte del país.
Alerta por tormentas fuertes, lluvias, viento y granizo
El organismo nacional emitió una alerta amarilla para este domingo que rige para zonas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
El informe del SMN indica que el área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.
Según el reporte, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual, especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
Pronóstico provincia por provincia: acumulados y temperaturas
Los informes oficiales detallan cómo se comportarán las variables térmicas y pluviométricas en los distritos alcanzados por las advertencias:
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Santa Fe: Se esperan registros térmicos que oscilarán entre los 13°C y los 18°C, acompañados por precipitaciones intensas que podrían dejar acumulados de hasta 25 milímetros en las dos jornadas, junto a ráfagas de viento estimadas en unos 40 km/h.
Entre Ríos: El termómetro marcará mínimas de 11°C y máximas de 18°C, en un marco de marcada inestabilidad que sumará actividad eléctrica frecuente y volúmenes de agua estimados en unos 20 milímetros.
Corrientes: Será el distrito con mayor caudal pluvial previsto, calculándose hasta 33 milímetros acumulados entre ambos días y una máxima de 22°C. El área se mantiene bajo especial vigilancia por la probabilidad de caída de granizo y vientos que también alcanzarán los 40 kilómetros por hora.
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