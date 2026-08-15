Alerta total de diluvio: se espera un domingo con tormentas fuertes, lluvias, ráfagas y granizo

Zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas fuertes con lluvias, viento y granizo.

Los informes oficiales detallan cómo se comportarán las variables térmicas y pluviométricas en los distritos alcanzados por las advertencias:

Santa Fe: Se esperan registros térmicos que oscilarán entre los 13°C y los 18°C, acompañados por precipitaciones intensas que podrían dejar acumulados de hasta 25 milímetros en las dos jornadas, junto a ráfagas de viento estimadas en unos 40 km/h.

Entre Ríos: El termómetro marcará mínimas de 11°C y máximas de 18°C, en un marco de marcada inestabilidad que sumará actividad eléctrica frecuente y volúmenes de agua estimados en unos 20 milímetros.