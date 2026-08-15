Cómo están la mujer de 62 años y su bebé tras hacer historia en el país

Un deseo que Mabel mantuvo durante años

La maternidad llegó después de un extenso proceso de búsqueda. Frías consiguió su primer embarazo a través de una fecundación in vitro con óvulos donados, tratamiento que estuvo a cargo del doctor Matías Colabianchi en Rosario.

La posibilidad de llevar adelante el embarazo se produjo luego de que la mujer atravesara la menopausia años atrás. A partir del tratamiento de fertilización asistida, comenzó una gestación que avanzó sin complicaciones y que terminó con el nacimiento de David en el Hospital San Felipe.

La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo vinculada al seguimiento del embarazo, destacó cómo se desarrolló todo el proceso y describió la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

Para Frías, convertirse en madre a los 62 años significó concretar un anhelo que había acompañado prácticamente durante toda su vida. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, había expresado sobre su deseo de tener un hijo.

El regreso a casa junto a David

Tras la cesárea, tanto Mabel como el recién nacido evolucionaron favorablemente. David pasó sus primeras horas bajo observación en Neonatología y, una vez realizados los controles médicos, ambos quedaron en condiciones de abandonar el hospital.

De esta manera, la mujer de San Nicolás y su hijo comenzaron una nueva etapa lejos del centro de salud, después de un nacimiento que no solo significó la llegada de David a la familia, sino que también se convirtió en un caso excepcional dentro de los antecedentes de maternidad en la Argentina.