Costa Rica: José Flores tiene 119 años y la clave de su longevidad es un saludable desayuno
La increíble historia del viudo que vive en una humilde casa de zinc en una de las "zonas azules" de Costa Rica.
Más de un siglo de vida pasaron por los ojos de José Flores Flores, un agricultor costarricense de 119 años que se volvió noticia desde que un grupo de investigadores y demógrafos se dieron a la tarea de certificarlo como el hombre más longevo del mundo.
Según el Registro Civil de Costa Rica, Flores nació el 11 de julio de 1907 en Guanacaste. Ese documento respalda el trámite que sus familiares impulsan ante el Gerontology Research Group (GRG), organización con sede en Estados Unidos que certifica y estudia a los llamados supercentenarios, personas mayores de 110 años.
Flores vive en una vivienda de madera y zinc en Obandito de Sardinal, provincia de Guanacaste, mientras familiares e investigadores reúnen documentos para solicitar su certificación como la persona viva de mayor edad del planeta. Así lo reportó el diario español El País en un reportaje publicado el 29 de julio.
La clave de José Flores para vivir más de un siglo
El desayuno del día a día le dio reconocimiento aún mayor a su edad, pues lejos de los suplementos, las dietas de moda o productos etiquetados “milagrosos”, el desayuno atribuido a José Flores es más regional: arroz, frijoles, queso fresco y plátano frito.
Sin embargo, en su vida, la alimentación parece haber sido parte de un conjunto más amplio de hábitos: comidas caseras, actividad física sostenida durante décadas, vínculos familiares y una vida con rutinas estables. Entonces, la clave de la longevidad se debe a una combinación de factores como la genética, el entorno, la alimentación, la movilidad diaria, etc.
Además, en su caso fue de vital importancia su trabajo vinculado a la agricultura, ya que caminar, hacer tareas domésticas, trabajar la tierra o mantener horarios regulares pudo convertirse en pilares silenciosos de una vida más saludable.
Otro punto que vuelve especial la historia del hombre más longevo del mundo es su entorno. Vive acompañado por familiares y, sin duda, la red afectiva puede influir en la calidad de vida, la estabilidad emocional y el acompañamiento frente a las limitaciones propias de la edad.
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