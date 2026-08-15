Costa Rica: José Flores tiene 119 años y la clave de su longevidad es un saludable desayuno

Además, en su caso fue de vital importancia su trabajo vinculado a la agricultura, ya que caminar, hacer tareas domésticas, trabajar la tierra o mantener horarios regulares pudo convertirse en pilares silenciosos de una vida más saludable.

Otro punto que vuelve especial la historia del hombre más longevo del mundo es su entorno. Vive acompañado por familiares y, sin duda, la red afectiva puede influir en la calidad de vida, la estabilidad emocional y el acompañamiento frente a las limitaciones propias de la edad.