Villa Ortúzar: un colectivo de la línea 140 se prendió fuego

La Policía cortó el tránsito sobre Álvarez Thomas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y se mantuvo en la zona hasta que el vehículo calcinado fue retirado. Las autoridades investigan si el incendio se debió a una falla eléctrica o a un desperfecto mecánico, hipótesis que serán evaluadas tras las pericias correspondientes.

Mientras tanto, la empresa prestataria de la línea 140 informó que colaborará con la investigación y que revisará todas las unidades para descartar otros posibles problemas técnicos.