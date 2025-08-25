Villa Ortúzar: un colectivo de la línea 140 se prendió fuego
El siniestro ocurrió en plena madrugada y obligó a un fuerte operativo de emergencia en la intersección de Álvarez Thomas y Tronador.
Un impactante incendio sorprendió a los vecinos de Villa Ortúzar durante la madrugada de este lunes, cuando un colectivo de la línea 140 quedó completamente envuelto en llamas mientras circulaba con pasajeros a bordo. El episodio ocurrió en la intersección de la Avenida Álvarez Thomas y Tronador.
Allí rápidamente se desplegó un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y el SAME. Según los primeros datos, el fuego se habría originado en la parte trasera de la unidad, aunque aún se desconocen las causas exactas que lo provocaron.
El chofer del interno no advirtió el inicio de las llamas hasta que un automovilista que circulaba por el mismo sector le hizo señas para detener la marcha. En ese momento, el conductor logró frenar el vehículo y ordenar a los pasajeros que descendieran de manera inmediata, evitando así una tragedia mayor.
A los pocos minutos, las llamas se extendieron por toda la carrocería y consumieron por completo el colectivo, que quedó reducido a chatarra. Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente en el lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos estacionados o a las viviendas cercanas.
El SAME, por su parte, asistió a los pasajeros que presentaban crisis nerviosas, aunque no se reportaron heridos de consideración. Vecinos que presenciaron la escena señalaron que la columna de humo podía verse a varias cuadras de distancia y que la explosión de algunos vidrios generó momentos de pánico.
La Policía cortó el tránsito sobre Álvarez Thomas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y se mantuvo en la zona hasta que el vehículo calcinado fue retirado. Las autoridades investigan si el incendio se debió a una falla eléctrica o a un desperfecto mecánico, hipótesis que serán evaluadas tras las pericias correspondientes.
Mientras tanto, la empresa prestataria de la línea 140 informó que colaborará con la investigación y que revisará todas las unidades para descartar otros posibles problemas técnicos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario