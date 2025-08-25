Fuego en Flores: dos casas quedaron afectadas en un violento incendio nocturno
Cuatro dotaciones de Bomberos y móviles del SAME intervinieron en un siniestro que dañó dos propiedades horizontales en el barrio porteño.
Durante la madrugada de este lunes, dos casas ubicadas sobre la avenida San Pedrito al 2900, entre las calles Itaquí y Fructuoso Rivera, en Flores, se vieron afectadas por un incendio que movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y seis móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
El fuego impactó principalmente en dos propiedades horizontales contiguas, generando alarma entre los vecinos y requiriendo la rápida intervención de los cuerpos de emergencia. Según informaron fuentes médicas, una mujer de 80 años necesitó asistencia con oxígeno en el lugar, mientras que otra de 70 años fue evaluada y dada de alta rápidamente, sin presentar complicaciones.
Gracias a la pronta intervención de Bomberos y SAME, se logró controlar el fuego antes de que se propagara a propiedades vecinas, evitando mayores daños y riesgos a los residentes del barrio. Una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron una inspección completa de las viviendas afectadas y de la propiedad lindera para descartar cualquier peligro adicional.
Se aplicaron procedimientos de enfriamiento en las paredes y se verificó que la estructura de los inmuebles no presentara riesgo de derrumbe, permitiendo que los residentes pudieran retomar la normalidad lo antes posible. La coordinación entre Bomberos y SAME fue clave para garantizar que no se produjeran víctimas fatales y para limitar los daños materiales al mínimo posible.
Las autoridades aún investigan el origen del incendio, sin descartar ninguna hipótesis por el momento. Mientras tanto, los vecinos y especialistas recomiendan extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción, para reducir riesgos ante futuros incidentes similares.
