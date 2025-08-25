Fuego en Flores: dos casas quedaron afectadas en un violento incendio nocturno

incendio flores

Se aplicaron procedimientos de enfriamiento en las paredes y se verificó que la estructura de los inmuebles no presentara riesgo de derrumbe, permitiendo que los residentes pudieran retomar la normalidad lo antes posible. La coordinación entre Bomberos y SAME fue clave para garantizar que no se produjeran víctimas fatales y para limitar los daños materiales al mínimo posible.