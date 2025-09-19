Indignación en Mar del Plata: robaron un auto y lo usaron para ir a un albergue transitorio

La preocupación de vecinos y comerciantes se suma al reclamo de una mayor presencia policial y a la necesidad de políticas de seguridad más efectivas. En un contexto donde los delitos de oportunidad se multiplican y la confianza en la protección del Estado se erosiona, la indignación se traduce en miedo y hartazgo. Este último hecho, viralizado en redes, reaviva la discusión sobre la seguridad en Mar del Plata y sobre cómo proteger a quienes trabajan en la ciudad y dependen de su vehículo para ganarse la vida.

