Mar del Plata: la policía abatió a dos delincuentes en medio de una toma de rehenes

Según relató el fiscal Carlos Russo al diario El Marplatense, al llegar la policía, Cornejo y otros dos hombres –uno de ellos vecino del lugar– saltaron hacia una vivienda lindera.

Allí se desató el caos: “En esa casa había una abuela y sus dos nietas adolescentes. Cuando Cornejo vio a la policía afuera, empezó a disparar e hirió al sargento Gustavo Arce, de 31 años, en la pierna izquierda”, detalló Russo.

En tanto, el sargento Arce fue trasladado primero al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se confirmó que la bala le atravesó la tibia y el peroné. Más tarde, fue derivado al Hospital Privado de Comunidad para una mejor atención.

Sin embargo, el operativo concluyó horas después con dos sujetos asesinados. Uno era el acusado del homicidio de Ordoñez, quien recibió un tiro en la frente, mientras que el segundo era su cómplice, quien falleció en el hospital.

Horas después de haber ingresado al Hospital Interzonal con una herida de arma de fuego en la cabeza, este viernes por la madrugada el sujeto murió.

Asimismo, se informó que el tercer implicado es Flavio Gabriel Basualdo, de 40 años, quien fue detenido acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres que se encontraban en la vivienda donde se originó el tiroteo.

De manera inmediata se autorizó un allanamiento de urgencia en la calle República Siria 840, propiedad lindera, donde se secuestraron una ametralladora (similar PAM) 9 mm, con cargador y 10 cartuchos, cargadores circulares con 34 cartuchos, cargadores de la ametralladora, prendas de vestir del buscado, estupefacientes y elementos vinculantes.

Quién era “Pata de Palo” Cornejo

Matías “Pata de Palo” Cornejo tenía 29 años y una historia que parecía escrita para el escándalo. Su nombre volvió a ser noticia este jueves, cuando la policía finalmente lo acorraló en el barrio Libertad.

Cornejo estaba acusado de haber participado en el asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez el pasado 4 de mayo. Desde entonces, se mantuvo prófugo, escapando de la policía y sumando tensión a un barrio ya golpeado por la violencia y el narcomenudeo.

En 2015, cuando tenía solo 19 años, una persecución policial terminó con la amputación de su pierna derecha. Aquella noche, Cornejo viajaba como acompañante en una moto junto a su primo. Al ver a la policía, aceleraron para evitar que les secuestraran el vehículo.

La respuesta policial fue desmedida:varios patrulleros se sumaron a la persecución, dispararon balas de goma y, tras una caída, Cornejo recibió tres disparos en las piernas.

Por ese episodio, el policía Maximiliano Castellano fue condenado a 12 años de prisión por “torturas seguidas de lesiones gravísimas” y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.