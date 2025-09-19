Tensión en Aldosivi: cruce entre hinchas, jugadores y dirigentes por la mala campaña
El presidente, el técnico y el capitán del equipo enfrentaron cara a cara los reclamos de los fanáticos, que cuestionaron el presente del Tiburón.
Aldosivi atraviesa un momento complejo dentro del Torneo Clausura 2025, con una campaña que lo mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo A. En medio de esta situación, un grupo de hinchas decidió acercarse a las instalaciones del club para manifestar su descontento y exigir mejores resultados.
Lo que comenzó como un reclamo espontáneo en Mar del Plata derivó en una escena cargada de tensión, con insultos, gritos y reproches dirigidos tanto a los futbolistas como a los dirigentes. Las frases que surgieron desde la tribuna improvisada en el entrenamiento reflejaron el malestar acumulado.
“Al gol te lo comiste vos”, “esto es Aldosivi”, “el que no está bien que no juegue” y “el respeto que nos merecemos nosotros, ¿dónde está?”, fuero algunos de los reproches. Los reclamos no se limitaron a la falta de puntos, sino también a la actitud y al compromiso del plantel dentro de la cancha.
Ante la creciente tensión, el primero en dar la cara fue el arquero y capitán Jorge Carranza. El experimentado jugador apeló a la historia y al sentido de pertenencia para intentar calmar los ánimos. “Los que me conocen saben la historia desde que pertenezco al club, que soy hincha. De esta entramos juntos y salimos juntos. Los jugadores se merecen respeto, estos jugadores salieron campeones”, expresó, buscando un puente con la hinchada y recordando que el grupo ya supo darle alegrías a la institución.
Minutos más tarde, tanto el entrenador Guillermo Farré como el presidente Hernán Tillous se sumaron a la conversación con los simpatizantes. Ambos remarcaron el compromiso que existe dentro del plantel y pidieron paciencia en un contexto adverso.
“Nosotros con los jugadores venimos trabajando en el día a día, nos valemos de los resultados y esto nos da bronca a todos. Sabemos que hay que tener la actitud necesaria. Entendemos la exigencia de ustedes y les queremos transmitir que una palabra de aliento de la hinchada ayuda”, señaló Farré, con la aprobación del dirigente.
La escena no solo reflejó la bronca de los hinchas, sino también el esfuerzo del cuerpo técnico y de la dirigencia por sostener la calma en un momento delicado. El gran desafío de Aldosivi será recomponer la confianza y salir del fondo de la tabla para recuperar la tranquilidad perdida y reencauzar el rumbo en lo que resta del torneo.
