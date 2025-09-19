Tensión en Aldosivi: cruce entre hinchas, jugadores y dirigentes por la mala campaña

Minutos más tarde, tanto el entrenador Guillermo Farré como el presidente Hernán Tillous se sumaron a la conversación con los simpatizantes. Ambos remarcaron el compromiso que existe dentro del plantel y pidieron paciencia en un contexto adverso.

“Nosotros con los jugadores venimos trabajando en el día a día, nos valemos de los resultados y esto nos da bronca a todos. Sabemos que hay que tener la actitud necesaria. Entendemos la exigencia de ustedes y les queremos transmitir que una palabra de aliento de la hinchada ayuda”, señaló Farré, con la aprobación del dirigente.

La escena no solo reflejó la bronca de los hinchas, sino también el esfuerzo del cuerpo técnico y de la dirigencia por sostener la calma en un momento delicado. El gran desafío de Aldosivi será recomponer la confianza y salir del fondo de la tabla para recuperar la tranquilidad perdida y reencauzar el rumbo en lo que resta del torneo.