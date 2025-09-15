Feroz incendio en conocido balneario de Mar del Plata: tuvieron que apagarlo los vecinos con arena

En una conferencia de prensa, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, explicó la decisión como un "esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad", considerando que la inflación, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), se sitúa en un 50% interanual.

El objetivo es mantener a "La Feliz" como un destino competitivo frente a países vecinos y la actual situación económica.

Precios para alquilar en Mar del Plata:

1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

desde $300.000 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

desde $470.000 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

desde $690.000 Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Los precios de alquileres de carpas en Mar del Plata:

El balneario más tradicional, y el más concurrido de Mar del Plata, el Balneario 12 de Punta Mogotes, informó los precios de las carpas para este verano y su dueño, Augusto Digiovanni, confirmó que ya tienen un 65 por ciento de reservas confirmadas.

Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero: