Feroz incendio en conocido balneario de Mar del Plata: tuvieron que apagarlo los vecinos con arena
Los propios vecinos se ocuparon de controlar las llamas del siniestro ocurrido en uno de los balnearios de la zona de La Perla.
Un fuerte incendio se desató este lunes por la tarde en un conocido balneario de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, por motivos se desconocen y sin que se reportaran víctimas hasta el momento, pero sí daños materiales.
El siniestro ocurrió en horas de la tarde. El incendio tuvo lugar al costado de la pileta del balneario San Sebastián, ubicado en cercanía de La Perla y Alfonsina.
Según el sitio local Mar del Plata Web, fueron los mismos vecinos de la zona quienes controlaron las llamas tirando arena mientras esperaban a que lleguen los bomberos.
Mar del Plata: confirman precios de alquileres para el verano
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata anunció este jueves 11 de septiembre de 2025 los valores locativos orientativos para el próximo verano, con un incremento sugerido del 25% respecto al año anterior, muy por debajo de la inflación interanual.
En una conferencia de prensa, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, explicó la decisión como un "esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad", considerando que la inflación, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), se sitúa en un 50% interanual.
El objetivo es mantener a "La Feliz" como un destino competitivo frente a países vecinos y la actual situación económica.
Precios para alquilar en Mar del Plata:
- 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000
- 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000
- 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000
- Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000
Los precios de alquileres de carpas en Mar del Plata:
El balneario más tradicional, y el más concurrido de Mar del Plata, el Balneario 12 de Punta Mogotes, informó los precios de las carpas para este verano y su dueño, Augusto Digiovanni, confirmó que ya tienen un 65 por ciento de reservas confirmadas.
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario