Los audios amenazantes del empresario que fue encontrado descuartizado en Ingeniero Budge

"Andá a hacer la denuncia que quieras, que atrás tuyo voy yo con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al Caco y te ibas a poner a vender merca, ibas a chorearle al transa, todo. Todo eso lo tengo guardado y mil cosas más tengo de vos", añadió.

LA AMENAZA del EMPRESARIO DESCUARTIZADO: "TE VAS a ESCONDER en un COUNTRY"

"Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro, te hacés el vivo porque no estoy allá. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de re mil puta, uno por uno. Salta, Bahía Blanca, andá donde quieras, a lo de tu papá, a lo de tu hermano, donde vos quieras, te voy a ir a buscar", amenazó

"Fui a buscar un pibe a México y a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante", concluyó.

La grabación con la voz de Pérez Algaba fue aportada al fiscal Marcelo Domínguez por Gustavo Iglesias, integrante de la barra de Boca, para exculparse del crimen. Tanto él como su hijo habían sido mencionados en distintos audios del empresario y 'trader'.

Fernando Pérez Algaba valija

"Lechu" tenía deudas de juego millonarias y 200 mensajes con amenazas

Con el fin de dar con el o los asesinos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora se encuentra recabando testimonios de amigos, familiares y allegados al empresario.

Las fuentes indicaron que el empresario "tenía más de 200 mensajes amenazantes en su celular de distintas personas", por lo que los investigadores avanzan en las declaraciones, aunque muchos de los testigos no aportan datos por "temor".

También agregaron que Pérez Algaba "era ludópata y hábil para los negocios", y que dicha adicción se acrecentó durante la pandemia del Covid-19, cuando la combinó con el trabajo de trader en el ambiente de las criptomonedas.

"Era inteligente, empezó de muy de abajo y empezó a ganar buena plata. Se cebó y como tenía amigos y conocidos de guita, comenzó a moverla en el circuito hasta que un día perdió y empezó deberle a mucha gente. No hay una cifra precisa, pero se habla de entre tres y diez millones de dólares. En su celular hay más de 200 mensajes de amenazas de distintas personas", explicó el vocero.

A raíz de ello, los investigadores barajan distintas hipótesis y todas ellas apuntan a un ajuste de cuentas por motivos económico.