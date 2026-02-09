Se afianza el inminente regreso de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora son las tormentas más fuertes

smn (9) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires para este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En tanto, el ingreso del frente frío impactaría en las temperaturas a partir del jueves, con un abrupto descenso. La jornada tendría buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 20 de mínima y 27 de máxima.

Del mismo modo, el cierre de la semana también tendría buenas condiciones, según el SMN, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre 20y 28 grados durante el viernes.

El inicio del fin de semana de Carnaval se anticipa, por ahora, con clima estable y todavía templado. El sábado tendría cielo parcialmente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25; mientras que el domingo se presentaría con cielo mayormente nublado, y marcas de entre 20 y 28 grados.