Mapa en vivo de las lluvias de este jueves en el AMBA: alerta por fuertes tormentas
En la antesala a dos jornadas sumamente calurosas, el Servicio Meteorológico Nacional indica que habrá intensas precipitaciones con posibilidad de granizo.
Nuevamente, reina el calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que superan los 30 grados y prometen extenderse hasta el sábado inclusive. En medio de este clima agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó fuertes tormentas para la tarde y noche de este jueves 11 de diciembre.
Cabe señalar que la llegada de las precipitaciones no generará un descenso en las térmicas. Eso recién ocurrirá el domingo, con las lluvias pronosticadas para esa jornada.
Alerta por lluvias y granizo este jueves en el AMBA
El SMN emitió una advertencia por la posible ocurrencia de tormentas de variada intensidad, que podrían ser localmente fuertes, durante la noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores.
Se espera que estas precipitaciones vengan acompañadas de: frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en ciertos puntos y abundante caída de agua en cortos lapsos.
El SMN pronostica que la precipitación acumulada oscilará entre 20 y 50 mm, aunque no se descarta que esta cantidad sea superada en zonas puntuales. Se recomienda tomar precauciones ante el riesgo de anegamientos y vientos intensos.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario