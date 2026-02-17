Inminente vuelta de lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga con todo y cuántos días con tormentas se vienen

smn (14) El Servicio Meteorológico Nacional ratifica su pronóstico de lluvias para este jueves en el AMBA.

El sitio especializado Meteored coincide con el organismo nacional, pero espera una mayor intensidad en la precipitaciones. Este portal presenta 70% de probabilidades, con lluvia débil entre las 7 y 9 de la mañana; y luego tormentas después del mediodía.

El tiempo mejorará hacia el final de la mini semana, con un viernes que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro tendría un leve descenso, con marcas de entre 19 y 28 grados.

El SMN también prevé buen clima para el fin de semana. El sábado en el AMBA se presentaría con cielo nublado y temperaturas de entre 19 y 28 grados; mientras que el domingo tendría cielo nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27.