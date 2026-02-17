Inminente vuelta de lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga con todo y cuántos días con tormentas se vienen
Los pronosticadores del clima afianzan sus probabilidades de lluvias y tormentas en el AMBA para los próximos días. Cómo sigue el clima.
El fin de semana largo de Carnaval finalmente cerró con dos feriados signados por las buenas condiciones del clima y con temperaturas agradables, pero para malestar de los ciudadanos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya tiene una fecha más que probable para el regreso de las lluvias y hasta tormentas, de acuerdo con los diferentes pronosticadores del tiempo.
Para cerrar el descanso extendido, el martes transcurrió con nubosidad variable y temperaturas cálidas aunque el calorcito se hizo sentir, principalmente en horas del mediodía. Las marcas rondaron entre 19 y 30 grados.
Para el inicio de la mini semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles que se presenta con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas estimadas de entre 22 y 31 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN afianza su pronóstico de lluvias para este jueves 19 de febrero en el AMBA. El organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la tarde, pero con probabilidades de chaparrones en horas de la mañana; mientras que el termómetro oscilará entre 21 y 29 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con el organismo nacional, pero espera una mayor intensidad en la precipitaciones. Este portal presenta 70% de probabilidades, con lluvia débil entre las 7 y 9 de la mañana; y luego tormentas después del mediodía.
El tiempo mejorará hacia el final de la mini semana, con un viernes que se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro tendría un leve descenso, con marcas de entre 19 y 28 grados.
El SMN también prevé buen clima para el fin de semana. El sábado en el AMBA se presentaría con cielo nublado y temperaturas de entre 19 y 28 grados; mientras que el domingo tendría cielo nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27.
