Córdoba: captaron el momento en que motochorros rodeó a una mujer para robarle la moto

Si bien aún no hay detenidos en conexión con el episodio, se sabe que la mujer hizo la denuncia policial, lo que permitió que las autoridades buscaran y ubicaran la moto algunas horas más tarde, no muy lejos de donde ocurrió el asalto.

El motivo por el que los delincuentes no se llevaron todas las cosas de la víctima fue porque una camioneta pasó por esa calle justo ese momento, y decidieron no insistir para no perder tiempo clave para fugarse.

Una monja fue hospitalizada tras ser asaltada por motochorros

A principios de octubre una monja tuvo que ser hospitalizada por las heridas que sufrió al intentar defenderse de un brutal robo en el barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió durante la hora de la siesta, cuando un motochorro la derribó para robarle el bolso y la arrastró por la calle cuando intentó defenderse.

monja cordoba

Como acto reflejo, la mujer intentó cubrirse y resguardar sus cosas. Pero tal como se puede apreciar en la grabación de una cámara de seguridad de la vía pública, su esfuerzo fue en vano. La monja fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital de Córdoba por el servicio de emergencias, dado que estuvo inconsciente en medio de la calle por un momento y le costaba moverse.