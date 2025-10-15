Córdoba: captaron el momento en que motochorros rodeó a una mujer para robarle la moto
La víctima fue arrastrada por la calle mientras pedía auxilio en lo que fue una suerte de robo piraña sobre ruedas. La rescató alguien en una camioneta.
Una mujer fue víctima de un robo piraña perpetrado por motochorros que le sacaron su moto el lunes de esta semana en la ciudad de Córdoba. Como se puede ver en un video del episodio, la víctima fue arrastrada varios metros por la calle antes de perder su vehículo.
La secuencia fue registrada el lunes por la noche en el barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba, donde la víctima sufrió un aparatoso cuando volvía en moto a su casa y fue interceptada por un grupo de motochorros que la rodeó, la derribó y la arrastró por la calle.
El objetivo de los delincuentes siempre fue claro: reducir a la mujer para sacarle la moto. Pero además, mientras unos motochorros se llevaban el vehículo el resto intentó arrebatarle su mochila y demás pertenencias a la víctima, que atinó a pedir auxilio a los gritos.
La secuencia ocurrió poco antes de las 23, tal como quedó registrado por una cámara de seguridad de una cochera que también llega a captar la actividad en la vía pública. Con ese registro los investigadores policiales habrían logrado identificar a los motochorros, informó el canal El Doce de Córdoba.
Si bien aún no hay detenidos en conexión con el episodio, se sabe que la mujer hizo la denuncia policial, lo que permitió que las autoridades buscaran y ubicaran la moto algunas horas más tarde, no muy lejos de donde ocurrió el asalto.
El motivo por el que los delincuentes no se llevaron todas las cosas de la víctima fue porque una camioneta pasó por esa calle justo ese momento, y decidieron no insistir para no perder tiempo clave para fugarse.
Una monja fue hospitalizada tras ser asaltada por motochorros
A principios de octubre una monja tuvo que ser hospitalizada por las heridas que sufrió al intentar defenderse de un brutal robo en el barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió durante la hora de la siesta, cuando un motochorro la derribó para robarle el bolso y la arrastró por la calle cuando intentó defenderse.
Como acto reflejo, la mujer intentó cubrirse y resguardar sus cosas. Pero tal como se puede apreciar en la grabación de una cámara de seguridad de la vía pública, su esfuerzo fue en vano. La monja fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital de Córdoba por el servicio de emergencias, dado que estuvo inconsciente en medio de la calle por un momento y le costaba moverse.
