Pablo Laurta se negó a declarar en Entre Ríos por el crimen del remisero

Los investigadores sospechan que Laurta se subió al auto de Palacio y, en algún momento del recorrido, antes de salir de Entre Ríos, lo asesinó. Parte de los restos aparecieron en el municipio de Puerto Yeruá, a unos 40 kilómetros de la terminal. Se cree que el asesino habría descuartizado el cuerpo y arrojado extremidades y fragmentos a lo largo del camino rural que tomó para salir de la localidad.

Los investigadores sostienen además que Laurta no contrató a Palacio al azar, sino que mantenían un vínculo. Que la víctima y el presunto asesino ya se conocían quedó prácticamente demostrado en un video, donde se ve un efusivo saludo entre ambos, además de declaraciones de la propia abogada del remisero, quien confirmó que ya habían realizado uno o dos viajes con anterioridad.

Parte de la investigación busca determinar si Laurta mató al remisero para quedarse con sus pertenencias y utilizarlas luego. Cabe recordar que la billetera de Palacio, con toda su documentación, fue encontrada en la habitación del hotel de Concordia donde el femicida se escondía junto a su hijo.

Laurta deberá ser trasladado ahora a Córdoba para ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y el posterior secuestro de su hijo de seis años. El detenido sería alojado en el penal de Bouwer.