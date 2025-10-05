Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Barracas Central

La presión también es máxima para Barracas Central. A pesar de ser el escolta de la Zona A con 16 puntos, el "Guapo" ha perdido el ritmo con una derrota ante Sarmiento y un empate ante Belgrano. No obstante, tiene una oportunidad de oro: si logra vencer en 1 y 57 y aprovechando la caída de Unión, puede recuperar el liderazgo de la zona.