Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio UNO será el escenario de un enfrentamiento de alta tensión este domingo a las 16:30, cuando Estudiantes reciba a Barracas Central por la Fecha 11 del Torneo Clausura. El partido será dirigido por Nazareno Arasa, con José Carreras en el VAR.
Ambos conjuntos llegan heridos tras dejar pasar chances importantes en la jornada previa. El "León" de La Plata no pudo capitalizar su reciente mejoría (cuatro de los últimos seis puntos) y el empate 1-1 contra Newell's le impidió asaltar la cima del campeonato. Hoy, Estudiantes está obligado a sumar de a tres para seguir con opciones reales en la lucha por el título y asegurar su pasaje a copas internacionales de cara a la próxima temporada.
La presión también es máxima para Barracas Central. A pesar de ser el escolta de la Zona A con 16 puntos, el "Guapo" ha perdido el ritmo con una derrota ante Sarmiento y un empate ante Belgrano. No obstante, tiene una oportunidad de oro: si logra vencer en 1 y 57 y aprovechando la caída de Unión, puede recuperar el liderazgo de la zona.
Para el equipo de Rúben Darío Insúa, el triunfo es crucial no solo por la punta del torneo, sino también para consolidar su posición en la tabla anual y obtener un boleto para la Copa Sudamericana.
Formaciones del duelo
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain o Gabriel Neves; Cristian Medina, Tiago Palacios, Fabricio Pérez o Alexis Castro: Guido Carrillo.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Ivan Tapia, Dardo Miloc; Facundo Mater, Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Gonzalo Morales.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
