Insólito episodio en Córdoba: robaron un cono de un control policial y terminaron detenidos

El incidente tuvo lugar en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Malagueño, en el barrio Marco Sastre, donde la Policía llevaba adelante un operativo vehicular rutinario. Los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen blanco cuando, al llegar al puesto de control, aprovecharon un descuido para cometer el absurdo robo: bajaron la ventanilla, tomaron uno de los conos naranjas que delimitaban la zona y lo metieron dentro del auto antes de escapar a toda velocidad.