Insólito episodio en Córdoba: robaron un cono de un control policial y terminaron detenidos
Dos jóvenes protagonizaron un insólito hecho que fue captado por las cámaras del 911. La Policía los persiguió y recuperó el elemento sustraído.
Un episodio tan insólito como real ocurrió durante la madrugada del viernes en la ciudad de Córdoba. Dos hombres -uno mayor y otro menor de edad- fueron detenidos tras robar un cono de señalización de un control policial. El hecho, que podría haber pasado desapercibido, quedó registrado en las cámaras de seguridad del 911 y rápidamente se viralizó en redes sociales.
El incidente tuvo lugar en la intersección de avenida 11 de Septiembre y Malagueño, en el barrio Marco Sastre, donde la Policía llevaba adelante un operativo vehicular rutinario. Los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen blanco cuando, al llegar al puesto de control, aprovecharon un descuido para cometer el absurdo robo: bajaron la ventanilla, tomaron uno de los conos naranjas que delimitaban la zona y lo metieron dentro del auto antes de escapar a toda velocidad.
Sin embargo, lo que creyeron una broma no duró mucho. Las cámaras de vigilancia registraron con claridad la maniobra, y los efectivos iniciaron una persecución por las calles de la ciudad. Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado y los sospechosos quedaron detenidos.
Según informó la Policía de Córdoba, el cono fue recuperado y el automóvil, secuestrado. Los dos individuos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.
El episodio, difundido por las redes oficiales de la fuerza, generó una mezcla de indignación y humor entre los usuarios. Aunque el robo no tuvo consecuencias graves, el caso sirve como recordatorio de que los controles están monitoreados y que incluso las travesuras más absurdas pueden terminar con un arresto formal.
