Córdoba: entró con una motosierra a un bar para festejar la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones
Un adepto al oficialismo nacional celebró con una motosierra en alto los resultados preliminares de las elecciones legislativas del domingo pasado.
De todos los espectáculos callejeros que podrían verse en las calles de Deán Funes, en Córdoba, el más llamativo fue el que protagonizó un hombre tras conocer los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado: entró a un bar blandiendo una motosierra encendida.
La secuencia, que se convirtió en viral este martes, incluyó aplausos y vítores del público en una estación de servicio de Deán Funes, y el ademán del protagonista, visiblemente entusiasmado con el resultado por el que La Libertad Avanza quedó como primera fuerza política del país.
Aunque todavía falta anunciar los resultados definitivos de las elecciones del domingo pasado, ya está confirmado que fuerzas provinciales como la que comanda el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti perdieron hasta su propio territorio ante el armado del oficialismo nacional.
Schiaretti es además uno de los padrinos a nivel nacional de Provincias Unidas, el intento de varios gobernadores para quitarle algo de poder a La Libertad Avanza en el interior del país.
Sin embargo, a juzgar por lo que pasó en las urnas el fin de semana pasado -y a las reacciones del público post comicios- la ciudadanía pareciera estar encantada con la motosierra, aún en las localidades donde la economía se resintió justamente por las decisiones tomadas en Casa Rosada.
A la provincia de Córdoba le tocaba renovar nueve bancas en Diputados y para el final de la jornada la Dirección Nacional Electoral (DINE) había dado por sentado que el 42,39% de los votos eran para La Libertad Avanza, que Provincias Unidas se había quedado con el 28,29%, y que Defendamos Córdoba tenía apenas el 8,75%.
Como corolario, lo que el hombre de la motosierra festejaba en Deán Funes, departamento de Ischilín, era el 36,28% que sacó La Libertad Avanza, que se traducen en cinco diputados nacionales.
La fuerza apadrinada por Schiaretti se quedó con tres bancas y Defendamos Córdoba, con una.
