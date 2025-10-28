Córdoba: entró con una motosierra a un bar para festejar la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones

milei motosierra

A la provincia de Córdoba le tocaba renovar nueve bancas en Diputados y para el final de la jornada la Dirección Nacional Electoral (DINE) había dado por sentado que el 42,39% de los votos eran para La Libertad Avanza, que Provincias Unidas se había quedado con el 28,29%, y que Defendamos Córdoba tenía apenas el 8,75%.

Como corolario, lo que el hombre de la motosierra festejaba en Deán Funes, departamento de Ischilín, era el 36,28% que sacó La Libertad Avanza, que se traducen en cinco diputados nacionales.

La fuerza apadrinada por Schiaretti se quedó con tres bancas y Defendamos Córdoba, con una.