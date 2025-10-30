Balacera en Córdoba: dos detenidos por un violento ataque contra una academia de danzas
La agresión, registrada por las cámaras de seguridad, ocurrió en el barrio Lamadrid y desató el pánico entre los vecinos. La dueña del lugar relató el dramático momento y pidió más seguridad.
La ciudad de Córdoba fue escenario de un violento ataque a tiros contra una academia de danzas, un hecho que dejó destrozos, pánico y dos detenidos, aunque afortunadamente no hubo heridos. El episodio, que quedó grabado por las cámaras de seguridad, ocurrió días atrás en la intersección de las calles 9 de Julio y Domingo Zípoli, y aún se investiga cuál fue el motivo detrás de la agresión.
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió, sacó un arma y disparó al menos doce veces contra la fachada del estudio de danza, donde en ese momento había unas diez personas, entre ellas una de las dueñas y su hermana menor. Los impactos perforaron las paredes y los vidrios del frente, generando una situación de extremo pánico.
“Había 10 personas bailando. Mi hermana más grande se escondió detrás de un sillón y la más chica corrió al patio. Es un milagro que no le hayan pegado a nadie”, relató Pamela, la dueña del establecimiento, en diálogo con El Doce TV. Entre lágrimas, aseguró que el ataque fue completamente inesperado y que la familia “jamás tuvo problemas con nadie”.
Las imágenes del violento episodio fueron clave para identificar a los responsables. En una serie de allanamientos realizados en el barrio Lamadrid, la Brigada de Investigaciones detuvo tanto al presunto autor material de los disparos como al conductor de la moto. También secuestraron teléfonos celulares, el vehículo utilizado en el ataque y otros elementos de interés para la causa.
El fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la investigación, indicó que aún no se descarta ninguna hipótesis, aunque por el momento se descarta el robo como móvil. “No quisieron sustraer nada, dispararon directamente hacia el local”, señaló una fuente judicial.
El hecho reavivó la preocupación por la inseguridad en la zona, donde los vecinos denuncian una fuerte ausencia policial. “Desde que está la obra, no pasa la Caminera ni patrulleros. Tenemos miedo todo el tiempo”, sostuvo la víctima. Las autoridades judiciales continúan las pesquisas para determinar el origen del ataque y si existieron otros implicados.
