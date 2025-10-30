Balacera en Córdoba: dos detenidos por un violento ataque contra una academia de danzas

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió, sacó un arma y disparó al menos doce veces contra la fachada del estudio de danza, donde en ese momento había unas diez personas, entre ellas una de las dueñas y su hermana menor. Los impactos perforaron las paredes y los vidrios del frente, generando una situación de extremo pánico.