"Intentaron asesinarla": la hipótesis de la familia de la mujer hallada maniatada en Córdoba
Para la madre y la hermana de Tania, se trató de un intento de femicidio. Los médicos indicaron que la víctima aún no está lista para declarar.
Tania S., de 35 años, fue encontrada golpeada, atada y amordazada en un descampado de La Cumbre tras estar dos días desaparecida luego de asistir a una cita en Córdoba capital con un hombre que había conocido en Facebook. La mujer sigue internada en un hospital y su familia sostiene que se trató de un intento de femicidio.
“Entendemos que hay una o varias personas libres que intentaron asesinar a Tania”, sostuvo Daniela Morales Leanza, abogada de la familia de Tania, quien llevará adelante el caso. En base al estado en el que fue encontrada la mujer y los chats que le envió la víctima a su hija y a su hermana durante el día del encuentro, la hipótesis que manejan apunta a un “femicidio en grado de tentativa”.
Mientras avanza la investigación para dar con los responsables, Brisa, hermana de la víctima, indicó que intentaron ingresar a la cuenta de Facebook Parejas para poder acceder a las conversaciones, pero no lo lograron. “Yo creo que ellos tienen la posibilidad de abrirlo, pero no pueden o no intentaron, no sé”, expresó respecto a los investigadores.
Las imágenes de las cámaras de seguridad tanto de los alrededores del domicilio de Tania o del Parque Sarmiento - donde presuntamente asistió la víctima para encontrarse con un hombre - son un misterio. Pese a los reclamos de la familia de las autoridades, tampoco obtuvieron respuestas. “Estoy en blanco”, expresó Brisa en diálogo con ElDoceTV.
Tania S. permanece internada en un hospital de Córdoba donde se recupera luego del calvario. “Su vida no corre riesgo, está bien, pero lo que sabemos es lo de ayer”, dijo Nancy, su mamá. En ese sentido, Brisa explicó que los psicólogos y psiquiatras que están atendiendo a su hermana indicaron que “no está apta para declarar” por el momento.
El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y por la fiscalía de Cosquín, dirigida por Paula Kelm. Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida.
Envuelta en bolsas de basura, atada y amordazada: Tania se hizo "la muerta" para sobrevivir
De acuerdo a la investigación, Tania S. había salido de su casa el domingo por la tarde para encontrarse con un hombre que había conocido a través de la aplicación Facebook Parejas.
Minutos después de las 19, le avisó a su hija que había llegado al parque, pero le advirtió que el individuo no se parecía al que figuraba en la foto de la red social: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, le escribió, en referencia al violador serial Marcelo Sajen.
La situación cambió luego de las 20. “Hija, se está poniendo denso. Yo, si veo algo raro, te aviso”, alertó Tania. Más tarde, le expresó que le habían dado de tomar agua con mal sabor y luego puntualizó que se encontraba en el Parque Sarmiento y que otro hombre se había sumado al encuentro. Según dijo, ambos le habían prometido que la iban a llevar de regreso a su casa luego de comer en un carrito. Desde las 22.47, no pudieron volver a tener comunicación con la mujer ni por llamada ni por mensajes, dado que el celular estuvo apagado o fuera de servicio.
Tania fue hallada recién el martes por la tarde en un baldío de la localidad de La Cumbre, a 80 kilómetros de Córdoba capital. Un hombre que pasaba por el lugar vio un bulto moviéndose y dio aviso a los bomberos, cuyo cuartel se encontraba a pocos metros
La víctima estaba envuelta en dos bolsas de consorcio, golpeada, atada en sus manos y pies, y amordazada. Le habían colocado una media en la boca y cinta adhesiva, según informó el mencionado medio.
La mujer llegó a declarar que la habían golpeado con un palo en el cuerpo y que se hizo “la muerta” para sobrevivir. También indicó que le destrozaron el celular y tiraron el chip. Mencionó un auto Audi gris, aunque por el momento se desconoce si es el vehículo que usaron para trasladarla.
