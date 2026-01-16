"Intentaron asesinarla": la hipótesis de la familia de la mujer hallada maniatada en Córdoba

El caso es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y por la fiscalía de Cosquín, dirigida por Paula Kelm. Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida.

Envuelta en bolsas de basura, atada y amordazada: Tania se hizo "la muerta" para sobrevivir

baldio tania cordoba

De acuerdo a la investigación, Tania S. había salido de su casa el domingo por la tarde para encontrarse con un hombre que había conocido a través de la aplicación Facebook Parejas.

Minutos después de las 19, le avisó a su hija que había llegado al parque, pero le advirtió que el individuo no se parecía al que figuraba en la foto de la red social: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, le escribió, en referencia al violador serial Marcelo Sajen.

La situación cambió luego de las 20. “Hija, se está poniendo denso. Yo, si veo algo raro, te aviso”, alertó Tania. Más tarde, le expresó que le habían dado de tomar agua con mal sabor y luego puntualizó que se encontraba en el Parque Sarmiento y que otro hombre se había sumado al encuentro. Según dijo, ambos le habían prometido que la iban a llevar de regreso a su casa luego de comer en un carrito. Desde las 22.47, no pudieron volver a tener comunicación con la mujer ni por llamada ni por mensajes, dado que el celular estuvo apagado o fuera de servicio.

baldio tania cordoba 2

Tania fue hallada recién el martes por la tarde en un baldío de la localidad de La Cumbre, a 80 kilómetros de Córdoba capital. Un hombre que pasaba por el lugar vio un bulto moviéndose y dio aviso a los bomberos, cuyo cuartel se encontraba a pocos metros

La víctima estaba envuelta en dos bolsas de consorcio, golpeada, atada en sus manos y pies, y amordazada. Le habían colocado una media en la boca y cinta adhesiva, según informó el mencionado medio.

La mujer llegó a declarar que la habían golpeado con un palo en el cuerpo y que se hizo “la muerta” para sobrevivir. También indicó que le destrozaron el celular y tiraron el chip. Mencionó un auto Audi gris, aunque por el momento se desconoce si es el vehículo que usaron para trasladarla.