Imágenes sensibles: lo confundieron con un ladrón y lo arrastraron con un auto por la calle en Isidro Casanova
Testigos del episodio intentaron disuadir a la persona que sometió al hombre a una humillación pública que podría haberle provocado lesiones graves. CONTENIDO SENSIBLE
Un grupo de vecinos de la localidad de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, detectó con horror una secuencia temeraria en la que una persona ató a un hombre a su auto y lo arrastró por la calle tras acusarlo de ser un ladrón.
La fiscalía 6 de La Matanza comenzó a investigar el caso de un hombre de San Justo que sufrió un verdadero suplicio durante el fin de semana, cuando un grupo de vecinos de Isidro Casanova lo confundió con un ladrón que le había robado a una mujer en la intersección de las calles Charrúa y Montañeses.
Convencidos de que tenían al ladrón entre sus manos, los vecinos redujeron al hombre, que fue identificado por fuentes policiales como Sergio Saccone, y lo ataron a la parte trasera de un Renault Duster para dar la vuelta manzana sin importar que el roce contra el asfalto pudiera lastimarlo.
En un video que se volvió viral esta semana se puede escuchar a testigos de la secuencia gritar cosas como "¡Pará, cortala ya amigo!", y se nota que el hombre acusado intenta sentarse, retorcerse y escudarse del posible daño.
Al final de la grabación Saccone se da por vencino y permite que lo arrastren tras ser detenido por un grupo de vecinos del partido de La Matanza.
El hombre sufrió lesiones leves por el roce con el asfalto y tardó unos días en presentarse ante la fiscalía, luego de lo cual declaró: "no soy ningún ladrón, me humillaron", según citó en X el periodista especializado en policiales Mauro Szeta.
Como primera medida, la fiscalía de La Matanza empezará a investigar a quienes redujeron al hombre y lo pusieron en peligro.
La Policía concurrió al lugar, observó a Saccone que sufrió severas heridas, pero de todos modos se pudo retirar por sus propios medios.
