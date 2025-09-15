Imágenes sensibles: lo confundieron con un ladrón y lo arrastraron con un auto por la calle en Isidro Casanova

Al final de la grabación Saccone se da por vencino y permite que lo arrastren tras ser detenido por un grupo de vecinos del partido de La Matanza.

El hombre sufrió lesiones leves por el roce con el asfalto y tardó unos días en presentarse ante la fiscalía, luego de lo cual declaró: "no soy ningún ladrón, me humillaron", según citó en X el periodista especializado en policiales Mauro Szeta.

Como primera medida, la fiscalía de La Matanza empezará a investigar a quienes redujeron al hombre y lo pusieron en peligro.

La Policía concurrió al lugar, observó a Saccone que sufrió severas heridas, pero de todos modos se pudo retirar por sus propios medios.