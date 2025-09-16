Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del martes 16 de septiembre
El clima inestable queda momentáneamente atrás en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varias jornadas con lluvias, se espera que la semana continúe con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, según el organismo, el martes tendría buen tiempo, con neblinas matinales y cielo algo nublado durante toda la jornada; acompañado de temperaturas que rondarán entre 12 grados de mínima y 21 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles y el jueves tendrían, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas mínimas de 16 y 15 grados, respectivamente; y máximas de 24 para cada día.
Cerrando la semana, el viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.
El organismo nacional no prevé precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, que llega hasta el domingo 21 de septiembre inclusive, con lo que el invierno se despediría con clima estable.
