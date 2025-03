Inundaciones en Bahía Blanca: el desesperado pedido de una mujer atrapada dentro de un auto

En medio de la desesperación y ante la imposibilidad de salir del vehículo debido a la fuerte corriente, atinó a registrar en un video su dramática experiencia: "El agua está entrando a todas las casas. Tiene mucha fuerza, tengo agua acá adentro, estoy inundada", se la escucha decir en la grabación en medio del llanto.

"Dios, por favor, ayudanos. Qué vamos a hacer Dios mío", comenzó a gritar Ana desde el interior de su auto con una clara angustia y lanzó una frase desgarradora: “Lo único que quiero es que mi papá sepa que estoy bien y que, dentro de todo, voy a estar bien”.

mujer atrapada auto bahia blanca

En el video incluso se llega a ver cómo otros vehículos eran arrastrados por la corriente. "Ese auto que se ve ahí se me vino encima y están viniendo más autos. Miren cómo se lleva el auto, me empuja el mío. ¡Ay Dios!", exclamó.

En medio de la situación, la mujer mantuvo una comunicación con Cadena 3, donde indicó que para las 9.45 solamente había podido comunicarse con compañeros de trabajo y amigos para que pudieran asistirla. “Todavía nadie me ha podido ayudar; vecinos me vieron pero nadie me ayuda”, expresó.

"No puedo bajar del auto, es tan fuerte la corriente que no sé si me va a abrir la puerta", comentó, describiendo la difícil situación.

mujer atrapada auto bahia blanca

Desde la emisora cordobesa informaron que, tras los momentos de extrema tensión, Ana logró ponerse a salvo y refugiarse en el balcón de una casa cercana. Con alivio, la mujer expresó: "Gracias a todos los oyentes de Cadena 3 por la fuerza que hicieron. Toda la ciudad se solidarizó y estoy bien".

Las inundaciones ocasionadas en Bahía Blanca como consecuencia de las fuertes lluvias continúan generando complicaciones en la ciudad desde esta madrugada y varias familias tuvieron que ser evacuadas de sus casas.

Las autoridades instan a la población a extremar los cuidados, quedarse en un lugar seguro y evitar circular por zonas anegadas hasta que las condiciones climáticas mejoren.