Milei recibió a José Antonio Kast y ratificaron un nuevo impulso a la relación bilateral con Chile
Milei reiteró al Presidente electo sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión.
El presidente Javier Milei recibió este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa en el vínculo entre ambos países. Durante la reunión, el mandatario argentino reiteró sus felicitaciones por el contundente triunfo de Kast en la segunda vuelta electoral y le deseó éxito en la gestión que comenzará en marzo próximo.
Desde Casa Rosada destacaron que la elección de Argentina como primer destino internacional del presidente electo chileno refleja la importancia estratégica de la relación bilateral, que buscará relanzarse con mayor compromiso frente a los desafíos de la agenda común, tanto a nivel regional como global.
En ese marco, Milei confirmó que aceptó la invitación de Kast para participar de la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile, prevista para el 11 de marzo, cuando el dirigente asumirá formalmente la Presidencia de la República.
Durante el encuentro, ambos dirigentes avanzaron en la definición de una hoja de ruta de trabajo conjunto que comenzará a desplegarse a partir de marzo. Entre las prioridades fijadas se encuentran el fortalecimiento de la seguridad regional y fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la promoción del comercio y las inversiones, y la cooperación en sectores estratégicos de la economía.
Además, los presidentes instruyeron a sus equipos a reactivar los principales mecanismos de diálogo bilateral, con el objetivo de consolidar una relación moderna y dinámica que contribuya al desarrollo económico y a la prosperidad de ambos países.
Según se informó oficialmente, esta nueva etapa del vínculo entre Argentina y Chile estará guiada por principios comunes como la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un marco de cooperación y confianza mutua, con la intención de avanzar hacia un crecimiento sostenido y una mayor seguridad en la región.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario