Isidro Casanova: un colectivero embistió a un cartonero y a una abuela de 84 años

VIDEO Así embistió un colectivero a un cartonero y a una abuela de 84 años

colectivo embiste a carrero

Los testigos denunciaron que el colectivero no paró y siguió su paso y horas después fue detenido. Sin embargo, una usuaria de Twitter reprodujo el video, acusó a la justicia de "ciega" y aseguró que "el colectivero no los chocó, la lona que cuelga del carro se enganchó en el colectivo y éste arrastró el carro. El cartonero ilegal es el culpable por estar mal estacionado y con la lona colgando".

Por su parte, José Luis, el hijo de Blanca, quien quedó internada en la clínica San Francisco de la citada localidad bonaerense del partido de La Matanza, dijo: "Es un inconsciente total, una persona que no puede manejar. Tenía espacio para pasar, podía mermar la velocidad".

"Había un cartonero que es una persona que también dignamente estaba trabajando. Pero ni le preocupó, no hizo bien la maniobra, se llevó a todo por delante y no paró", agregó, y aclaró que el transporte público estaba fuera de servicio al momento del choque porque "no llevaba gente".

"Me la rompió toda, tiene fracturas en las piernas, tres costillas fracturadas", se lamento y explicó: "Mi mamá está grave. Tiene un coagulo severo. Perdió sangre de la parte derecha y la suturaron. Pero la sangre se fue para el lado izquierdo y eso es lo más complicado. Está con respirador. Estamos esperando si puede evolucionar".