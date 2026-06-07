VIdeo viral: se le cayó el celular a las Cataratas del Iguazú y se tiró al agua para recuperarlo

La intendencia del parque fue tajante al recordar que se encuentra estrictamente prohibido sortear los límites de seguridad bajo cualquier circunstancia, incluso si el fin es recuperar pertenencias de valor o intentar sacar una fotografía desde un ángulo más cercano a los saltos. De igual modo, aclararon que el complejo turístico dispone de personal idóneo y guardaparques preparados para guiar a la gente y actuar de manera inmediata frente a emergencias cotidianas o accidentes de cualquier índole.

Para llevar tranquilidad y concientizar, los encargados del predio explicaron el procedimiento adecuado en caso de sufrir la pérdida de un objeto personal en sectores de geografía compleja. Lo correcto es dar aviso inmediato a las patrullas de asistencia; posteriormente, un comité evalúa de forma particular si es factible concretar la extracción del aparato, poniendo siempre en la balanza las condiciones del terreno y los peligros que acarrearía la maniobra para los rescatistas.

Las autoridades insistieron en que este tipo de protocolos institucionales están diseñados en exclusiva para resguardar la integridad física de las personas y evitar desenlaces fatales. Lamentablemente, este no es un hecho aislado en la zona de las cataratas, ya que las crónicas locales recuerdan una situación de idénticas características que tuvo lugar hace unos meses, cuando otro viajero vulneró el perímetro de la pasarela con el fin de asir un sombrero que se le había volado.

Aquella situación previa, al igual que esta nueva imprudencia con el teléfono celular, despertó una ola de indignación y mensajes de repudio generalizados por parte de las comunidades de internautas en el espacio virtual. La gran mayoría de los usuarios de las plataformas digitales apuntaron de forma unánime contra la irresponsabilidad del protagonista, criticando su falta de conciencia al arriesgar su propia vida por un elemento material y desestimar las pautas de convivencia más elementales del paseo.