Cuándo termina el histórico velorio a Indio Solari en Villa Domínico

"Habrá tiempo para que nadie se quede sin su adiós. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós", expresaron de manera oficial.

Bajo esta premisa, la decisión de dar por concluido el funeral corre pura y exclusivamente por cuenta de su círculo íntimo. Sin embargo, la ingeniería logística montada en el Polideportivo Gatica se diseñó para funcionar "como un continuo" durante toda la noche de este domingo y la mañana del lunes, garantizando el flujo incesante de personas.

A paso firme dentro del Polideportivo Gatica

Según datos confirmados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el ritmo de ingreso a la capilla ardiente es de 15.000 personas por hora. Con más de 200.000 ingresos registrados de forma directa frente al féretro y una marea humana de más de un millón de personas copando las inmediaciones, las proyecciones indican lo siguiente:

Vigilia nocturna: El ingreso continuará habilitado durante toda la madrugada para absorber a las miles de personas que acampan y avanzan pacíficamente por las calles de Avellaneda.

Cierre estimado: Se prevé que las puertas permanezcan abiertas al menos hasta la mañana o el mediodía de este lunes, momento en que el flujo de la fila comience a mermar y la familia disponga el inicio del cortejo final hacia el cementerio para el último e íntimo adiós.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio local ratificaron que los equipos de salud, bomberos y fuerzas de seguridad mantendrán el despliegue de asistencia de manera ininterrumpida, asegurando que esta liturgia popular, que se desarrolla con un comportamiento ejemplar y sin incidentes, dure exactamente lo que sea necesario.