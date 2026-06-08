Alerta amarilla por lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga con todo y cuándo se van la inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana inestable en Buenos Aires, con probabilidades de lluvias para toda la jornada.
El inicio de la semana laboral estará marcado por condiciones climáticas severas en la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias que afectará de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sur de Santa Fe.
De acuerdo con el informe oficial del organismo, el período de mayor cuidado se concentrará durante la madrugada y la mañana de este lunes.
El comunicado meteorológico advierte que "el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual".
Cómo estará el mapa de las lluvias hoy lunes en el AMBA
La inestabilidad irá rotando en intensidad con el correr de las horas, dándole un respiro a la región recién hacia el final del día:
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Madrugada y mañana: Se prevén las condiciones más complejas con el desarrollo de lluvias fuertes que podrían generar anegamientos temporarios en zonas de drenaje deficiente.
Tarde: La intensidad comenzará a ceder gradualmente, pasando a registrarse lluvias aisladas.
Noche: El fenómeno meteorológico residual se mantendrá únicamente en forma de lloviznas.
Temperatura: Se espera una jornada fresca y muy húmeda, con marcas térmicas que oscilarán en una franja muy corta entre los 12°C y los 15°C.
El pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo
Las buenas noticias llegarán a partir del martes, jornada en la que se anticipa una marcada mejora de las condiciones generales pero acompañada de un marcado descenso térmico:
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Martes: El cielo se presentará algo nublado durante la madrugada y la mañana, incrementándose la nubosidad a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Se registrará una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.
Miércoles: La mitad de semana continuará con características estables pero con ambiente frío y cielo mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre los 9°C de mínima y los 15°C de máxima.
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