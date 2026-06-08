Alerta amarilla por lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga con todo y cuándo se van la inestabilidad

Cómo estará el mapa de las lluvias hoy lunes en el AMBA

La inestabilidad irá rotando en intensidad con el correr de las horas, dándole un respiro a la región recién hacia el final del día:

Madrugada y mañana: Se prevén las condiciones más complejas con el desarrollo de lluvias fuertes que podrían generar anegamientos temporarios en zonas de drenaje deficiente.

Tarde: La intensidad comenzará a ceder gradualmente, pasando a registrarse lluvias aisladas .

Noche: El fenómeno meteorológico residual se mantendrá únicamente en forma de lloviznas .

Temperatura: Se espera una jornada fresca y muy húmeda, con marcas térmicas que oscilarán en una franja muy corta entre los 12°C y los 15°C.

image Probabilidades de lluvias todo el lunes en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo

Las buenas noticias llegarán a partir del martes, jornada en la que se anticipa una marcada mejora de las condiciones generales pero acompañada de un marcado descenso térmico: