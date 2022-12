Le robaron una moto a una joven durante el partido de Argentina y pide ayuda para recuperarla

De acuerdo al testimonio de la joven, cerca de las 16.30 del martes, estaban reunidos en familia viendo el partido de la semifinal entre Argentina y Croacia por el Mundial de Qatar 2022, cuando de repente vio cuando dos delincuentes escapaban con su moto, modelo Brava Nevada 110 blanca, por la calle Del Mate Amargo entre García y Filipinas del Barrio Procrear de dicha localidad.

“Yo soy emprendedora, vendo manualidades y cosas dulces para salir adelante. Pido la colaboración de todos los vecinos. Bueno vecinos, mi nombre es Carolina hace 3 años me mudé a Udaondo, al barrio Procrear. Nos robaron la segunda moto que la usaba para repartir churros. Después de tanto esfuerzo, a los 2 años pude volver a comprarla. Era una moto usada para trabajar“, comentó la Carolina.

Moto robada 2

La denuncia se realizó en la Comisaría de Villa Udaondo y la causa judicial por robo se tramita en la fiscalía 2 de Ituzaingó.

Le quisieron cobrar para recuperar la moto

Carolina Ozuna contó que la contactaron para devolverle la moto pero no pudo establecer si se trataba de un engaño: “Tuve un contacto a mi teléfono sobre la moto y me pedían plata. Me piden que la señe con 10.000 pesos y el resto de 30.000 lo pague cuando me la entreguen. La verdad que le dije con no tenía plata. No tenía un peso porque no tengo la movilidad que me robaron”.

“No se si es un estafa de algún vivo que tiene mi teléfono que esta publicado en mi red social”, remarcó.