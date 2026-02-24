Un lagarto overo "eligió" una casa de La Plata como su "hogar": "Viene una vez por semana a comer"

lagarto overo

El lagarto overo es el reptil de mayor tamaño que habita en la provincia de Buenos Aires y, dentro de su especie, es el único que puede observarse en La Plata. Su longitud puede pasar el metro y medio, y se caracteriza por una cola larga con anillos bien definidos. Su piel presenta un tono verde oscuro, casi negro, salpicado por manchas blancas desparejas. En el caso de los machos, suelen ser de mayor tamaño que las hembras y se distinguen por tener una papada más desarrollada.

De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, este animal tiene una gran capacidad de adaptación y puede desenvolverse en distintos entornos. Sin embargo, suele inclinarse por espacios húmedos y cercanos a arroyos, lagunas o cursos de agua. En sectores periurbanos es habitual verlo en patios, jardines o parques, donde encuentra refugio con facilidad. Allí acostumbra a excavar galerías poco profundas debajo de piedras, troncos, chapas o restos de materiales, que utiliza como escondite.

Durante los meses de diciembre a marzo es cuando más se lo suele ver, ya que atraviesa su etapa reproductiva. En ese período aumentan los enfrentamientos entre machos y también las persecuciones en busca de hembras. Estas pueden poner entre 20 y 50 huevos en cavidades subterráneas, que a veces construyen ellas mismas o que aprovechan de otras especies, como las vizcachas.