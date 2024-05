Por qué Juan María Traverso tenía relación con Yabrán, cerebro del asesinato de Cabezas

Una personalidad que no estuvo exenta de polémicas por temas que atravesaron a toda la sociedad argentina, como su amistad con el empresario Alfredo Yabrán, quien fuera su principal espónsor a través de Oca.

Todo el mundo recuerda aquel auto violeta con logos de la compañía de correos y logística propiedad de Yabrán, que resaltaba entre el colorido lote de automóviles de carrera que competían en el TC.

auto traverso.jpg

Pero Traverso y el cuestionado empresario no solo mantenían un vínculo comercial sino que eran amigos, como el piloto lo reconoció y asumió aún tras el suicidio del empresario acusado de haber sido el cerebro detrás del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

El crimen de Cabezas

El horrendo homicidio ocurrido el 25 de enero de 1997 en una cantera del paraje Los Manantiales, en las proximidades de Gral. General Juan Madariaga, a 13 kilómetros de Pinamar, provocó un tembladeral social y político en la Argentina, convirtiéndose en un emblema de la lucha por la libertad de prensa en el país en tiempos del menemismo.

Alfredo Yabrán, a quien Cabezas había fotografiado por primera vez en las playas de Pinamar, fue sindicado como cerebro del crimen y la Justicia dictaminó una orden de arresto contra él. Cuando la policía iba a arrestarlo, el 20 de mayo de 1998 se suicidó disparándose con una escopeta en el rostro, lo que hizo irreconocible su cadáver.

Desde entonces, todo tipo de especulaciones comenzaron a circular y siguen circulando con relación a que el suicidado podría no haber sido el acusado, quien -en ese caso- habría podido evadir a la Justicia.

Traverso no fue ajeno a esa versión y el 24 de mayo de 1998, cinco días después del sucidio, dijo públicamente: “A los que dicen que Yabrán está vivo no les doy bola, aunque me gustaría mucho que tuvieran razón...”.