Jubilados: qué tener en cuenta para mantener la cobertura médica tras el retiro

“Si la persona venía derivando aportes a una obra social o a una entidad de salud y no desea ingresar al PAMI, tiene derecho a continuar en las mismas condiciones que tenía en actividad” explica Bianchi y agrega que ”Este derecho alcanza tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas. La ley no establece ninguna diferenciación entre ellos, aunque en la práctica algunas obras sociales intenten sostener lo contrario”.

Respuestas habituales que generan confusión

En la práctica, muchos jubilados se encuentran con argumentos que buscan desalentar la continuidad de la cobertura, tales como:

“No aceptamos jubilados”

“No tenemos convenio con PAMI”

“No aceptamos jubilados monotributistas”

“Debe estar afiliado al sindicato”

“Necesita determinada antigüedad como afiliado”

Ninguna de estas justificaciones invalida el derecho. Frente a una negativa, corresponde iniciar un reclamo administrativo y, si es necesario, avanzar por la vía judicial.

Cambios recientes en prepagas

Hasta fines de 2024, quienes querían derivar aportes a una prepaga debían hacerlo a través de una obra social intermediaria. Esta modalidad cambió a partir de 2025, cuando una resolución del Ministerio de Salud eliminó esa triangulación.

Desde entonces, los aportes pueden dirigirse directamente a la entidad prestadora del servicio de salud. Esto implicó que muchos afiliados tuvieran que elegir entre mantener la obra social como intermediaria o pasar a un esquema directo con la prepaga.

Impacto en jubilados

“Las personas que se jubilaron hasta fines de 2024 y reclamaron mantener su cobertura, conservaron el régimen anterior de triangulación entre obra social y prepaga” Explica la abogada suma que”En cambio, quienes se jubilan desde 2025 pueden mantener la cobertura que tenían en actividad —agente de salud— derivando los aportes directamente desde ANSES (por ejemplo, a Swiss Medical, Galeno, OSDE, Medicus, o cualquier otra entidad)”

Esto aplica siempre que la persona ya estuviera derivando aportes a esa cobertura antes de jubilarse; de lo contrario, podrá continuar pero bajo modalidad de prepaga.

Cómo actuar ante problemas

Ante cualquier inconveniente, el primer paso es contactar a la obra social o prestadora para solicitar formalmente la continuidad del servicio.

Si la respuesta es negativa o insuficiente, es clave dejar constancia mediante un reclamo formal. En caso de no obtener solución, la vía judicial suele ser efectiva para hacer valer este derecho.

Conservar la cobertura médica tras la jubilación no es una concesión: es un derecho garantizado por ley.