Leopoldo Luque rompió el silencio en el juicio por Diego Maradona: se declaró inocente y criticó a la autopsia

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En otro tramo de su declaración, Luque aseguró que "Diego no recibía medicación por la miocardiopatía dilatada ni por la insuficiencia cardíaca. A partir del 2007, Diego no recibió ningún medicamento cardíaco y, en ese momento, el doctor que estaba acompañándolo era Cahe, no yo".

Por otro lado, Luque brindó una serie especificaciones médicas respecto al tamaño del corazón y de la miocardiopatía. "No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito", manifestó, al tiempo que presentó documentación ante los jueces del tribunal.

"Sobre el peso del corazón, dijeron que estaba pesado y agrandado, pero no lo midieron. Los doctores dicen entre tiene que tener 250 gramos como máximo de medida esperable, una medida desaconsejada por la literatura. La cardiopatía hipertrófica se dedica a analizar eso y dice que cuando no se tiene una tabla para medir, hasta 500 gramos es normal en el hombre y 400 en la mujer", declara el médico.

Sobre ese punto, resaltó: "El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto, pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos".

maradona luque

Respecto al edema agudo de pulmón, uno de los puntos centrales de la causa, el neurocirujano expresó: "Sobre el tiempo de aparición del edema dicen que fue en 12 horas. Lo que dice la literatura es que el edema puede provocarse en minutos y se puede hacer durante una reanimación”.

En ese sentido, vinculó su posible aparición a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas tras el fallecimiento. “El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver”, insistió cuestionando a los peritos.

Insistió en que “el edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora”.

Y agregó que "el edema agudo de pulmón puede generarse en cualquier cardiopatía aguda. No es un fenómeno que se acumule agua en el pulmón en cuestión de horas, puede aparecer en minutos".

Además, puso en duda la interpretación de la imagen difundida tras la muerte de Maradona, al señalar que la hinchazón del cuerpo podría estar relacionada con las maniobras de reanimación y no necesariamente con una falta de tratamiento.

El neurocirujano también se refirió a las últimas horas de vida de Diego Maradona. "En cuanto a los coágulos, los papers dicen que no hay un consenso para medir un criterio de agonía de un paciente".

También cuestionó la estimación del tiempo de agonía: "Los médicos recomiendan no llegar a conclusiones con los coágulos, porque no se advierte un criterio base de agonía. Lo único que pueden decir es si la agonía es larga o corta, no se puede determinar tiempo de agonía exacto. Pero los peritos oficiales dijeron que Diego agonizó durante 12 horas", señaló.

Las quejas de la Fiscalía y la querella

La decisión de Luque de declarar este jueves fue una sorpresa. En un principio, tanto los fiscales como las querellas se quejaron de la actitud del médico e intentaron que se realizara en otra audiencia.

Sin embargo, los jueces del tribunal dieron lugar a la solicitud del imputado, que inició su declaración en horas de mediodía.

"Es el derecho del imputado declarar cuando quiera, no tiene que haber un turno. No va a responder preguntas, a medida que avance el debate podría ir respondiendo", aseguró Francisco Oneto, abogado de Luque, a la salida del tribunal. T

Por su parte, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, se quejó del accionar de Luque: “No cumplió con el fair play. Todas las partes tenemos que saber con 48 horas de antelación cuando alguien declare. Lo hizo para que ninguno de los abogados esté preparado”, expresó ante las cámaras.

Y agregó: “No vinieron a hacer un juicio, vinieron a romper. Es imposible llevar así un juicio adelante, donde no hay honorabilidad ni fair play entre las partes. Lo que uno dice tiene que cumplirlo, se profesional con el tribunal. La defensa de Luque no ha dejado que empiece el juicio”.

“Dice Luque que no va a aceptar preguntas así que lo que diga no va a tener importancia", cerró el abogado.