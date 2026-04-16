La foto de Diego Maradona que mostró Leopoldo Luque: fue tomada apenas cinco días antes de su muerte

Cómo fue la declaración de Leopoldo Luque

"Como primera medida quiero analizar lo que se dijo como causa de muerte del señor Diego Maradona, pero antes quiero decir que soy inocente y lamento mucho su muerte", arrancó Luque este jueves en los tribunales de San Isidro, donde se realiza el segundo juicio tras la nulidad del primero.

Luque disputó desde el informe de la autopsia que se le hizo en 2020 al cuerpo de Diego Maradona hasta el tratamiento que el Diez tuvo por su miocardiopatía, o más bien la falta de uno.

"Diego no recibía medicación por la miocardiopatía dilatada ni por la insuficiencia cardíaca. A partir del 2007, Diego no recibió ningún medicamento cardíaco y, en ese momento, el doctor que estaba acompañándolo era Cahe, no yo", afirmó Luque.

Además, el neurocirujano señaló inconsistencias de los peritos oficiales que hablaron de una agonía de 12 horas, de un edema previo y de la presencia de coágulos como desencadentante de la muerte de Diego Maradona.

Luque insistió en que “el edema agudo en un RCP puede ser ocasionado en minutos, no necesita del 11 al 25 de noviembre (como dice la acusación en su teoría del caso). Además, este paper dice que depende del tiempo de RCP: no es lo mismo 15 minutos que una hora”.