La Aduana incautó cuatro autos exclusivos: cómo son y cuánto cuestan
Una presunta red de contrabando VIP fue desbaratada tras más de 20 allanamientos en el AMBA. Qué autos encontraron.
Más de 20 allanamientos simultáneos, realizados por agentes de la Aduana y la Policía Federal Argentina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), permitieron desbaratar una presunta red de contrabando VIP. El megaoperativo culminó con el secuestro de cuatro autos de alta gama valuados en millones de dólares.
Todo se descubrió a raíz de tareas de fiscalización realizadas por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas sobre cuatro modelos de autos exclusivos de Porsche y Aston Martin. Durante las inspecciones, se detectaron varias irregularidades en la documentación de dichos vehículos.
Una de las anomalías que llamó la atención fue que, pese a que los autos habían sido fabricados recientemente, circulaban con patentes correspondientes a rodados de más de sesenta años de antigüedad.
Los investigadores lograron reconstruir cómo funcionaba la maniobra para esquivar la prohibición de nacionalizar autos usados. El mecanismo era simple: los vehículos de alta gama entraban al país de contrabando y luego les colocaban patentes clonadas de autos antiguos. De esta forma, los hacían pasar falsamente por modelos bajo el Régimen de Vehículos Clásicos, que permite ingresar al territorio argentino unidades de más de 30 años, logrando circular por las calles sin levantar sospechas.
El relevamiento efectuado por la Aduana determinó a su vez que un mismo titular había registrado los cuatro dominios para usarlos como pantalla y así lograr, no solo la circulación de los vehículos no registrados, sino también la evasión del pago de aranceles aduaneros, entre otros impuestos.
Con todos los datos reunidos durante la investigación, la Dirección General de Aduanas presentó una denuncia formal. La causa quedó en manos del juez en lo Penal Económico Rafael Caputo y el fiscal Emilio Guerberoff, quienes autorizaron la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA.
Los cuatro autos de lujo incautados por la Aduana en el AMBA
Durante los operativos, los efectivos incautaron cuatro vehículos de lujo:
• Un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares
• Un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares.
• Un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares
• Un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares
El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.
La investigación judicial ahora continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 para determinar las eventuales responsabilidades penales y el alcance de la maniobra de contrabando.
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