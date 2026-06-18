La Aduana incautó cuatro autos exclusivos: cómo son y cuánto cuestan

Con todos los datos reunidos durante la investigación, la Dirección General de Aduanas presentó una denuncia formal. La causa quedó en manos del juez en lo Penal Económico Rafael Caputo y el fiscal Emilio Guerberoff, quienes autorizaron la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA.

Los cuatro autos de lujo incautados por la Aduana en el AMBA

Durante los operativos, los efectivos incautaron cuatro vehículos de lujo:

• Un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares

autos aduana contrabando Aston Martin DB6 Vantage Superleggera (1966/67), valuado en 1,1 millones de dólares

• Un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares.

autos aduana contrabando Aston Martin DB6 Mk I (1966/67), valuado en 750 mil dólares

• Un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares

autos aduana contrabando Porsche Carrera RS 2.7 (1973), valuado en 1,4 millones de dólares

• Un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares

autos aduana contrabando Porsche 911 Turbo (2025), valuado en 850 mil dólares

El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.

La investigación judicial ahora continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 para determinar las eventuales responsabilidades penales y el alcance de la maniobra de contrabando.