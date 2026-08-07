La familia de la víctima de Victoria Luz Cantero sumó a un abogado polémico

Victoria Luz Cantero junto a su pareja y víctima, Julián Álvarez Guardia.

Qué dijo sobre el caso el abogado Pablo Vianello

Una vez que el asesinato de Julián Álvarez tomó estado público, el abogado Pablo Vianello usó las redes sociales para referirse al caso cuestionando la figura de perspectiva y violencia de género aplicada en casos de femicidios, lo que levantó cierta polémica mediática.

“Se investiga con objetividad cuando el acusado en un hombre (violencia de género), donde la celeridad para resguardar a la denunciante es prácticamente inmediata, lo cual no está mal, pero lo que sí digo es que si con esa misma celeridad le hubieran dado trámite a las denuncias de Julián en contra de su victimaria, no se hubieran archivado y se hubieran aplicado protocolos preventivos como lo hacen cada vez que una mujer va y denuncia a su pareja”, escribió el letrado en su cuenta de Instagram.

Y en el mismo texto Vianello agregó que “las teorías absolutistas no llevan nunca a buen puerto, cada caso debe ser tomado en concreto con una perspectiva de sentido común más que de género”.

Sumado ya a la querella y con relación a la causa, declaró al diario chaqueño Norte que “lo primero que haré es reunirme con la fiscal Ana González de Pacce con la cual tengo una buena relación y me han tocado causas importantes con ella, la conozco bien y sé cómo trabaja”.