Habló Mario Lugones sobre el fentanilo contaminado: "Inicié un sumario y los responsables se harán cargo"

Sobre la tardanza en tomar la decisión de clausurar el laboratorio, Lugones sostuvo que “inicié un sumario y los responsables se harán cargo de las consecuencias: si hay irregularidades, se tendrán que ir. No vine a hacer lo mismo que los demás, vine a cambiar. El que las hace, las paga”.

Sobre la actuación del juez Kreplak, cuestionado por Javier Milei, el ministro de Salud señaló que “estamos de acuerdo con lo que reclaman los familiares: que se resuelva lo antes posible. El Ministerio es querellante, estamos ayudando”, añadió, señalando que “ANMAT hizo la denuncia penal, que recayó en el juez federal de La Plata”.