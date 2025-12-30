Recoleta: buscan desde el miércoles a una joven que llegó a su casa y dijo que estaba "todo bien"
La familia de Romina Duré no tiene noticias de ella desde Navidad. "La dejaron en el departamento, lo que se ve en las cámaras", aseguró su tía.
Romina Duré, de 25 años, fue vista por última vez en la madrugada del miércoles pasado, cuando volvía a su departamento en Recoleta tras asistir a un cumpleaños con su novio y la familia de él. A partir de ese momento sus parientes y amistades dejaron de tener novedades de su paradero.
"Ella volvía de un cumpleaños con el novio y la familia. La dejaron en el departamento, lo que se ve en las cámaras", expresó Wanda, la tía de Romina, en declaraciones reproducidas por C5N.
Según la mujer, en la madrugada del 24 de diciembre Romina "le mandó un mensaje a la mamá diciendo que había llegado y que estaba todo bien". Ahora integra la lista de personas perdidas.
Ese mensaje de texto habría sido enviado desde su departamento en Juan María Gutiérrez 2564, en Recoleta, pero cuando días más tarde sus allegados irrumpieron en el inmueble no encontraron ni rastros de ella.
"Esta mañana no se presentó a trabajar y tenía que buscar un diploma porque se recibió, y tampoco fue. Fueron al departamento, rompieron la puerta y no está", relató la tía de Romina.
En su departamento "no hay nada revuelto", convino.
"Pidieron las cámaras en la comisaría de Pueyrredón y Las Heras para ver si la ve salir sola o con alguien. El teléfono está activo pero no contesta", agregó la mujer en referencia a la investigación que se abrió a partir de ese día.
Desde el entorno de Romina aportaron datos como que la última vez que la vieron estaba vestida con una bermuda de jean y una musculosa negra, y sus redes sociales siguen activas, cargadas de fotos de ella.
La familia ya radicó una denuncia por averiguación de paradero, y pidió al público que cualquier dato sea remitido a las líneas de teléfono 11 3161 1161 / 11 3028 9897.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario