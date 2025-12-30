Recoleta: buscan desde el miércoles a una joven que llegó a su casa y dijo que estaba "todo bien"

En su departamento "no hay nada revuelto", convino.

"Pidieron las cámaras en la comisaría de Pueyrredón y Las Heras para ver si la ve salir sola o con alguien. El teléfono está activo pero no contesta", agregó la mujer en referencia a la investigación que se abrió a partir de ese día.

Desde el entorno de Romina aportaron datos como que la última vez que la vieron estaba vestida con una bermuda de jean y una musculosa negra, y sus redes sociales siguen activas, cargadas de fotos de ella.

La familia ya radicó una denuncia por averiguación de paradero, y pidió al público que cualquier dato sea remitido a las líneas de teléfono 11 3161 1161 / 11 3028 9897.