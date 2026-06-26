La Anmat prohibió la venta de una serie de maquillajes infantiles y productos de limpieza

Durante las inspecciones realizadas en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires, el personal del Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal de la Anmat detectó estos cosméticos sin el rotulado reglamentario ni los datos exigidos por la normativa vigente. Además, al consultar la base de datos oficial, no se halló ningún registro que correspondiera a los productos incautados.

La autoridad sanitaria dispuso entonces la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio argentino de los cosméticos infantiles y de cualquier otro producto de las marcas mencionadas con el fin de proteger la salud de quienes los utilicen.

En tanto, la Disposición 3843/2026 prohibió la venta de los productos de la marca H2 soap, dedicada a la venta de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. El expediente se inició tras una denuncia y permitió constatar que la marca ofrecía sus productos a través de la página web oficial, redes sociales y plataformas de venta digital, sin contar con registros ni habilitación como establecimiento responsable.

A pesar de que la autoridad sanitaría intentó notificar a la empresa responsable al domicilio declarado, la notificación no fue respondida. Finalmente, la ANMAT prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes de los productos identificados como desinfectantes, limpiadores, aromatizantes y cualquier otro domisanitario bajo la marca.

Disposición 3841/2026:

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Disposición 3843/2026:

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